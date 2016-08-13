والی خود خوانده داعش در ولایت «قندوز» افغانستان بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «جمهور»، نیروهای اداره امنیت ملی افغانستان طی عملیاتی « مولوی عبدالکریم» والی خود خوانده گروه تروریستی داعش را در ولایت قندوز بازداشت کردند.

اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد: «مولوی عبدالکریم» والی خود خوانده داعش در ولایت قندوز طی عملیات ویژه نیروهای این نهاد شب گذشته بازداشت شده است.

مولوی عبدالکریم مسئول ارشد نظامی داعش در شهر «خان آباد» ولایت قندوز، ساعت ۲ شب طی یک عملیات ویژه همراه یک تن از افراد تحت امرش در روستای «دیوانه قشلاق بوین» بازداشت شد.

مولوی عبدالکریم از چندی پیش در حال استحکام پایگاه های نظامی داعش در شهر «خان آباد» بود و برخی از راه های مواصلاتی این شهر به مرکز ولایت قندوز را مسدود کرده بود.

این گفته ها در حالی مطرح می شود که روز گذشته وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد: «حافظ سعید خان» سرکرده داعش در افغانستان و پاکستان، طی یک حمله هوایی در ماه گذشته کشته شده است.

وزارت دفاع آمریکا افزوه است: حافظ سعید خان در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی که در ۲۶ ژوئیه در شهر «اچین» ولایت ننگرهار صورت گرفته به هلاکت رسیده است.

سال گذشته نیز مقامات افغانستان مدعی شده بودند که حافظ سعید خان در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی کشته شده است اما بعداً مشخص شد که حافظ سعید از این حمله جان سالم به در برده است.