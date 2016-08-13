۹۰ درصد ظرفیت هتل های مشهد اشغال شد

محمد قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: درصد اشغال هتل‌های مشهد در شب گذشته حدود ۹۰ درصد بوده است اما پیش‌بینی ما این است که امشب این رقم به ۸۰ درصد برسد.

وی در خصوص تغییر نرخ هتل‌ها گفت: از دی ماه سال ۹۴ تا کنون نه تنها افزایش نرخی نداشته‌ایم، بلکه هتل‌ها امسال به مناسبت دهه کرامت نیز خدمات خود را با ۱۵ درصد تخفیف ارائه می‌کنند.

رئیس اتحادیه هتل‌داران خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه امسال شاهد کاهش ۱۰ درصدی اشغال هتل‌ها نسبت به سال گذشته بوده‌ایم، عنوان کرد: متاسفانه امسال رکود بیشتر و جدی‌تری را شاهد بودیم که از علل اصلی آن می توان به فعالیت خانه‌های شخصی و افزایش خانه مسافرهای غیرمجاز اشاره کرد که تاثیر منفی و بدی را بر اشغال هتل‌ها گذاشته است.

قانعی خاطرنشان کرد: تمامی هتل‌های مشهد آماده استقبال و اسکان زائران در شب و روز میلاد امام هشتم(ع) است.