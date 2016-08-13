تصادف زنجیره ای در جاده خاوران/۴کشته حاصل تصادف۱۵ خودرو

سرهنگ سلمان آدینه وند در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تصادف مرگبار در جاده خاوران اظهار داشت: تصادف زنجیره ای در جاده خاوران موجب کشته و مجروح شدن تعدادی از هموطنان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت افزود: در این حادثه که بر اثر بی احتیاطی یک دستگاه کامیون رخ داد، چهار نفر کشته و هشت نفر روانه بیمارستان شدند.

وی با اشاره به حضور عوامل انتظامی در محل حادثه ادامه داد: عوامل انتظامی پس از اطلاع از این حادثه، به سرعت خود را به محور امام رضا(ع) رساندند و امدادرسانی به مجروحان این حادثه نیز انجام شد.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت گفت: عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی خسارات غیر قابل جبرانی را وارد می کند و شایسته است که رانندگان با تمام دقت، قوانین را رعایت کنند.