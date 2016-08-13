سایه نابرابری آموزشی در کنکور سال ۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج کنکور سراسری روز چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه در حالی اعلام شد که اکثریت نفرات اول تا ۱۰ کنکور سراسری در گروه های آزمایشی مختلف از پایتخت نشینان بودند. به طوری که ۲۱ نفر از برگزیدگان ساکن تهران و شمیرانات و ۱۵ نفر آنان از شهرستان‌ها هستند.

درحالی که براساس اعلام سازمان سنجش در کنکور سال گذشته از ۳۶ رتبه برتر کنکور سراسری ۲۶ رتبه از آن شهرستانی ها بوده است.

اولین مسئله ای که با نگاه کردن به وضعیت نفرات برتر کنکور سراسری به ذهن خطور می کند؛ موضوع عدالت آموزشی است. عدالتی که از نگاه بسیاری از کارشناسان آموزشی و مردم، در تهران و شهرهای بزرگ متمرکز شده است.

در صحبت های نفرات برتر کنکور در شهرستان ها نیز به این موضوع اشاره شده است و عدالت آموزشی در شهرستان ها وضعیت خوبی نسبت به شهرهای بزرگ همچون تهران ندارد.

سیدعلیرضا سمیعی گلیان، نفر دهم رشته ریاضی کنکور سراسری از شیروان معتقد است شهرستان ها از امکانات بسیار پایینی برخوردار هستند باید برنامه ریزی و توجه بیشتری به آموزش شهرستان ها شود.

همچنین، حسین مقدس نفر چهارم گروه آزمایشی علوم ریاضی از شهرستان سیرجان نیز امکانات شهرها را (نسبت به تهران) بسیار کم می داند و معتقد است سطح کیفیت آموزشی و معلمان در شهرهای بزرگ بسیار بالاتر از شهر های کوچک است.

اکثر نفرات برتر کنکور سراسری از مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی بودند مدارسی که کیفیت آنان به دلیل کیفیت هوش دانش آموزان بالا است.

برای نمونه تعداد زیادی از دانش آموزان رتبه های برتر همانند امیرمحمد فرزانه، نفر دوم رشته ریاضی، سیدعلیرضا سمیعی نفر دهم رشته ریاضی، محمدرضا صالحی رتبه ۹ کنکور ریاضی، کوشا جافریان نفر سوم رشته ریاضی، حسین مقدس نفر چهارم رشته ریاضی، محمدامین سالارکیا نفر هشتم رشته ریاضی، محمدامین روانبخش نفر دوم علوم تجربی، سهیل محمدی نفر سوم رشته علوم تجربی، مهشاد افشار زاده نفر نهم رشته علوم تجربی، پارسا خلفی رتبه ۴ علوم تجربی، مهتا ستاریان خضرلو نفر پنجم رشته علوم تجربی، امیرحسین بلوری رتبه دوم زبان های خارجه از مدارس تیزهوشان هستند.

در این ارتباط اما رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش به رغم اینکه معتقد است تمرکز امکانات در پایتخت بیشتر از سایر استانها است اما می گوید: این مشکل در مناطق کمتر توسعه یافته در کنکور با اختصاص سهمیه مناطق برطرف می شود و همین مسئله تا حدودی به کاهش فاصله آموزشی دامن زده است.

عبدالرسول عمادی در عین حال می گوید: یکی از مشکلات این است که رقابت در خود شهر تهران زیاد است و امکانات در شهر همه جای شهر تهران برابر نیست و درصد تهرانی هایی که در کنکور شرکت می کنند نیز زیاد است.

وی درخصوص علت قبولی بیشتر دانش آموزان تهرانی در رتبه های زیر ۱۰، معتقد است: هزینه کرد خانواده های تهرانی به تحصیل دانش آموزانشان بیشتر از سایر استان ها است لذا نتایج بهتری می گیرند.

اما به نظر می رسد که نابرابری آموزشی در نظام تعلیم و تربیت خود را در کنکور سال ۹۵ بیشتر از سال های قبل نشان داد، برقراری عدالتی که سال هاست در استان های کشور به ویژه مناطق محروم فریادی است که در سر و صداهای کمبود اعتبار گم می شود، گرچه این نکته درست است که تمام مناطق پایتخت نیز از کیفیت آموزشی بالایی برخوردار نیست. دانش آموز باید خود با استعدادی که دارد راهی مدارس با کیفیت شود یا با پولی که خانواده آنان دارند به آموزش کیفیت دهند.