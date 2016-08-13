حمایت اسپانیا از صندوق کمک به پناهجویان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اروپا آنلاین، وزارت امورخارجه اسپانیا با صدور بیانیه ای از ارائه کمک مالی به صندوق کمک به پناهجویان سوری خبر داد.

براساس گزارش های اعلام شده اتحادیه اروپا این صندوق را در سال ۲۰۱۴ میلادی به منظور کمک به کاهش خسارت های ناشی از بحران سوریه راه اندازی کرد. ۲۱ کشور از اعضای اتحادیه اروپا در این صندوق حضور دارند که توانسته اند تاکنون ۷۰۰ میلیون یورو کمک مالی برای پناهجویان سوریه جمع آوری کنند.

بیشتر این کمک ها در زمینه های بهداشتی، آموزش و خدمات شهری تعریف شده است.

اسپانیا تاکنون بالغ بر ۳۰ میلیون یورو به این صندوق کمک کرده است.