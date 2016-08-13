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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

حمایت اسپانیا از صندوق کمک به پناهجویان سوری

حمایت اسپانیا از صندوق کمک به پناهجویان سوری

وزارت امورخارجه اسپانیا به صندوق حمایت از پناهجویان سوری کمک کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اروپا آنلاین، وزارت امورخارجه اسپانیا با صدور بیانیه ای از ارائه کمک مالی به صندوق کمک به پناهجویان سوری خبر داد.

براساس گزارش های اعلام شده اتحادیه اروپا این صندوق را در سال ۲۰۱۴ میلادی به منظور کمک به کاهش خسارت های ناشی از بحران سوریه راه اندازی کرد. ۲۱ کشور از اعضای اتحادیه اروپا در این صندوق حضور دارند که توانسته اند تاکنون ۷۰۰ میلیون یورو کمک مالی برای پناهجویان سوریه جمع آوری کنند.

بیشتر این کمک ها در زمینه های بهداشتی، آموزش و خدمات شهری تعریف شده است.

اسپانیا تاکنون بالغ بر ۳۰ میلیون یورو به این صندوق کمک کرده است.

کد مطلب 3739744
شقایق لامع زاده

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