دستورالعمل جدید مصرف آنتی بیوتیک ها ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فاطمه سلیمانی اظهار کرد: پس از ظهور میکروب‌های مقاوم دانشمندان تلاش کردند تا در راستای مبارزه با آن، آنتی بیوتیک‌های جدیدی به وجود آورند.

وی ادامه داد: این روند منجر به تولید آنتی بیوتیک‌های جدید و ظهور میکروب‌های مقاوم آنتی بیوتیک‌ها شد که در ادامه بی اثر شدن آنتی بیوتیک ها در درمان برخی از بیماری های عفونی باعث نگرانی دانشمندان شد.

سلیمانی تصریح کرد: این مقاومت میکروب ها نسبت به آنتی بیوتیک ها به کشوری خاصی تعلق ندارد و پدیده ای جهانی است.

وی گفت: به همین دلیل لازم بود یک سری فعالیت ها در زمینه جلوگیری از مصرف آنتی بیوتیک ها انجام شود کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو دستورالعمل و قوانینی را تدوین و به داروخانه ها ابلاغ کرد.

دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو سازمان غذا و دارو افزود: در زمینه دامپزشکی و دامپروری و استفاده از آنتی بیوتیک یکی دو سال گذشته کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو سازمان غذا و دارو جلسات متعددی با مسئولین سازمان دامپزشکی برگزار کرد و خوشبختانه برای جلوگیری از مقاومت میکروبی آنتی بیوتیک ها بین دو سازمان اتقاق نظر خوبی وجود داشته است.

وی عنوان کرد: به طور کل در این زمینه سازمان دامپزشکی کشور مسئول است و چنانچه تدوین دستورالعملی لازم باشد به این سازمان مربوط می شود.

سلیمانی تاکید کرد: به منظور آموزش تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها ۲۵ حلقه فیلم آموزشی در زمینه نحوه تجویز صحیح آنتی بیوتیک ویژه آموزش پزشکان عمومی و متخصص که توسط اساتید گروه عفونی تدریس شده است در کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو تهیه و برای استفاده برای همه پزشکان در اختیار معاونت های غذا و داروی سراسر کشور قرار داده شده است.