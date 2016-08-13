داوران بخش مسابقه هفته تئاتر «باران» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت داوران هفته تئاتر «باران» متشکل از کیومرث مرادی، ستاره اسکندری و فهیمه امن زاده ارزیابی و قضاوت آثار این رویداد را بر عهده‌ دارند.

۱۵ گروه نمایشی در دو بخش نمایشنامه خوانی و اجرای صحنه ای در این هفته تئاتر شرکت داشته و این جشنواره از بعدازظهر سی مرداد ماه تا ۶ شهریور برگزار خواهد شد.

هفته تئاتر «باران» به منظور تشویق و حمایت و پشتیبانی و معرفی نسل جوان به بدنه تئاتر حرفه ای برگزار می شود.

اثر برگزیده در هر بخش از سوی کمپانی تئاتر «باران» حمایت می شود و در این اجرای عمومی خواهد داشت.

هفته تئاتر آموزشگاه های سینمایی و نمایشی «باران» با حضور هنرجویان آموزشگاه ها ۳۰ مرداد لغایت ۶ شهریور ماه به دبیری خیام وقار کاشانی در تئاتر «باران» برگزار می‌شود.