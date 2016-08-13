دستاوردهای دولت در چهارمحال و بختیاری اطلاع رسانی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری چهارمحال و بختیاری، خدابخش مرادی ادامه داد: هر چقدر مردم میزان اعتمادشان به رسانه بیشتر باشد، امر اطلاع رسانی بهتر و گسترده می شود.

وی بیان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری باید دستاوردهای دولت را از طریق رسانه ها برای مردم تببین کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: مدیران دستگاه های اجرایی نباید نسبت به ارائه اطلاعات و تبیین دستاوردهای دولت از رسانه ها دوری کنند.

مرادی نافچی عنوان کرد: تبیین دستاوردهای دولت باید در اولویت کاری مسئولان دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری باشد.