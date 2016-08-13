سامد مهمترین اقدام دولت در تحقق نظام پاسخگویی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی درمراسم افتتاح پیش از ظهر شنبه در آیین افتتاح سامانه سامد در یاسوج افزود: باتوجه به اینکه یکی از مهمترین شعارهای دولت تدبیر وامید تکریم مردم است، این دولت با تدابیر وبرنامه های خاص از جمله مرکزارتباطات مردمی ریاست جمهوری برای تحقق این امرتلاش می کند.

خادمی گفت: ١۴۰۰ نفرنیرو برای این طرح اعلام آمادگی ومورد آموزش قرار گرفتند و هم اکنون ۱۲۰۰نفر در سامد به فعالیت مشغول هستند.

خادمی بیان کرد: به رغم ضعیف بودن استان از لحاظ امکانات با همت مدیران ومسئولین ومردم استان، زیرساخت های لازم این کار به نحومطلوب فراهم شد.

خادمی افزود: ۲۰۰رایانه وحدود ۱۸۰خط تلفن , ۲۰۰ نفر در هر شیفت آماده ثبت وپاسخگویی مشکلات، نظرات و خواسته های مردم هستند.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: سامد به صورت ۲۴ساعته ودرسه شیفت هشت ساعته آماده ارتباط وپاسخگویی به مردم است.

خادمی عنوان کرد: سامد باعث می شود مردم مشکلات خود را بهتر وآسان تر به گوش مسئولین برسانند.

وی اضافه کرد: امید است این نوع خدمات تبدیل به فرهنگی برای ارایه خدمات بهتر و مطلوب تر به صورت الکترونیک به مردم شود.