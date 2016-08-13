۱۱۰ اثر تاریخی خراسان جنوبی مرمت شد/اختصاص ۷۰میلیارد ریال تسهیلات

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رمضانی صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه یکی از اساسی‌ترین اقدامات در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری اطلاع رسانی است، اظهار کرد: رونق گردشگری و صنایع دستی در سایه آگاه سازی و اطلاع رسانی خبرنگاران شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه اگر میراث فرهنگی تبدیل به دغدغه اجتماعی شود در حوزه حفاظت از آثار تاریخی هم موفق خواهیم بود، افزود: سال گذشته مجموعه میراث فرهنگی استان خراسان جنوبی در بین ۳۱ اداره کل کشور مقام نخست در حوزه‌های مختلف را به دست آورده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه طی سال گذشته استان خراسان جنوبی به جهت ثبت آثار طبیعی رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است، گفت: همچنین رتبه سوم کشوری از لحاظ ثبت آثار فرهنگی را به دست آورده‌ایم.

دریافت نشان ملی مرغوبیت برای ۱۳ صنعت دستی استان

وی با اشاره به اینکه دو اثر کویر و قنات بلده به ثبت میراث جهانی رسیده است، بیان کرد: برای اولین بار توانسته‌ایم نشان مرغوبیت ملی را در حوزه صنایع دستی استان به دست آوریم.

رمضانی ادامه داد: ۱۳ صنایع دستی استان نشان مرغوبیت ملی گرفته‌اند که قدم بزرگی در راستای معرفی صنایع دستی استان در سطح ملی است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه صنایع دستی استان در مهر ماه سال جاری برپا خواهد شد، افزود: همچنین پایان شهریور ماه سال جاری استان خراسان جنوبی در جشنواره غذای سنتی و خوراک محلی شرکت خواهد کرد و در کنار آن آیین‌ها و سنت‌های استان معرفی می‌شود.

افزایش واحدهای اقامتی گردشگری در استان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دو هتل به واحدهای اقامتی استان افزوده شده است، گفت: هتل سپهر در شهرستان بیرجند و هتل کیان در شهرستان بشرویه در آینده‌ای نزدیک به بهره برداری خواهند رسید.

وی با بیان اینکه ۱۰ واحد بوم گردی در استان راه اندازی تجهیز شده است، اظهار داشت: طرح بوم گردی روستای اسفک برای اولین بار در دوسالانه معماری ونیز شرکت کرده است و خوشبختانه مورد استقبال بسیاری از گردشگران قرار گرفته است.

رمضانی با اشاره به اینکه کمپ کویری دهسلم برای اولین بار در استان راه اندازی می‌شود، عنوان کرد: این کمپ با امکانات بسیار مناسب در روستای دهسلم با اعتباری بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه مجموعه باغ و امارت شوکت آباد به سرمایه گذار واگذار شده است، تصریح کرد: سرمایه گذار کار مرمت، بازسازی و تبدیل آن به مرکز اقامتی پذیرایی آغاز کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اتفاقات بسیار خوبی در حوزه مطالعات باستان شناسی در استان صورت گرفته است، بیان داشت: در اولین فصل کاوش علمی محوطه تخجرآباد توانسته‌ایم وقایع معماری مربوط به دوره مادها را به دست آوریم.

وی ادامه داد: با تکمیل تحقیقات باستان شناسان و اطمینان وقایع معماری به دوره مادها تحولی در موضوع قلمروی مادها به وجود خواهد آمد و باید در تاریخ باید در این زمینه مورد تجدیدنظر قرارگیرد.

رمضانی با بیان اینکه عملیات باستان شناسی استان نیاز به پژوهش بیشتری داشته است، گفت: باستان شناسان در ۹ شهرستان تحقیقات خود را به اتمام رسانده اند.

وی با اشاره به اینکه فاز نخست نقشه باستان شناسی استان انجام شده است، افزود: با تکمیل این نقشه خواهیم توانست با توجه به موقیعت جغرافیایی و با دیدخاطر بیشتری درخواست‌های ارائه شده را پاسخ دهیم.

هزینه کرد ۵۳ میلیارد ریال در حوزه گردشگری استان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۱۰ اثر تاریخی، فرهنگی و بافت تاریخی مرمت شده است، افزود: ۲۰ اثر تاریخی نیز تعیین حریم شده است که باعث تعیین تکلیف املاک اطراف بنا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته آثار فاخری و بی نظیری همچون بافت تاریخی روستای اسفک و منظر روستای نای بندان به ثبت رسیده است، اظهار کرد: از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در بخش گردشگری هزینه شده است.

رمضانی با بیان اینکه در سال گذشته بودجه استان در بخش صنایع دستی ۲۶۰ میلیون تومان بوده است، بیان کرد: در سال جاری این رقم به ۳۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه عمده بودجه در حوزه صنایع دستی در خصوص آموزش‌ها هزینه شده است، گفت: اگر بتوانیم آموزش را افزایش دهیم قطعاً به توسعه صنایع دستی استان کمک کرده‌ایم.

خراسان جنوبی جزو ۱۰ مقصد عمده گردشگری در کشور

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه استان خراسان جنوبی سال گذشته یکی از ۱۰ مقصد عمده گردشگری در کشور بوده است، افزود: ۱۲۰ هزار نقشه و ۴۰ هزار جلد کتاب و بروشور در نوروز گذشته چاپ شده است.

وی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی در مسیر سفر قرار دارد، تصریح کرد: همین امر موجب رونق گردشگری در استان شده است.

رمضانی با بیان اینکه ورود گردشگرا خارجی به استان در سال گذشته افزایش چشم گیری نسبت به سال‌های قبل داشته است، اظهار داشت: استان خراسان جنوبی اواخر مهر ماه و اواسط آبان ماه پذیرای تورهای گردشگری از کشور فرانسه خواهد بود.

وی ادامه داد: این تورها به قصد دیدار از مزارع زرشک و زعفران و آشنایی با آداب و رسوم برداشت این محصولات به استان سفر خواهند کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اولین فاز هتل منطقه نمونه گردشگری بند دره در دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید، افزود: صندوق توسعه ملی هفت میلیارد تومان به طرح‌های گردشگری تسهیلات اعطا کرده است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون کسانی که تسهیلات در جهت تاسیسات گردشگری دریافت می‌کنند هشت درصد یارانه از بهره تسهیلات را باید از سازمان میراث فرهنگی دریافت کنند، بیان کرد: ۷۰۰ میلیون تومان یارانه تسهیلات بانکی سرمایه گذاران پرداخت شده است.