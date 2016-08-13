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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۱

فرماندار قرچک:

طرح هجرت به دنبال خدمت رسانی به مناطق محروم است

طرح هجرت به دنبال خدمت رسانی به مناطق محروم است

قرچک- فرماندار شهرستان قرچک گفت: حضور در طرح هجرت، علاوه بر غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، زمینه خدمت رسانی به مناطق محروم را فراهم می سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور صبح شنبه در بازدید از اجرای طرح هجرت سه در شهرستان قرچک با اشاره به حضور دانش آموزان در روستاها و تلاش جهادی برای خدمت رسانی به جامعه روستایی اظهار داشت: حضور دانش آموزان در مناطق روستایی یک فرصت ارزشمند است.

فرماندار قرچک افزود: حضور دانش آموزان در طرح هجرت نشان دهنده دغدغه آینده سازان کشور نسبت به ایران اسلامی است که باید این موضوع را به فال نیک گرفت.

وی ادامه داد: حضور در طرح هجرت، علاوه بر غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، زمینه خدمت رسانی به مناطق محروم را فراهم می سازد و برکات و دستاوردهای ارزشمندی نیز برای نوجوانان و جوانان منطقه خواهد داشت.

مرسلپور اضافه کرد: هدف از اجرای طرح هجرت، توجه به مناطق محروم و استفاده از ظرفیت دانش آموزان برای آشنایی با مهارت های مختلف و غنی سازی اوقات فراغت است.

فرماندار شهرستان قرچک گفت: بدون تردید افراد حاضر در طرح هجرت دارای اجر و ثواب بالایی نزد خداوند متعال هستند.

کد مطلب 3739763

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