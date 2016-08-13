دنیا در انتظار خبر کشف سیاره ای شبیه به زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آلمانی Der Spiegel در گزارش ویژه خود اعلام کرد که این سیاره به دور ستاره ای می چرخد که فاصله بین این دو برای فراهم آمدن شرایط مناسب ادامه حیات ایده آل تصور می شود. از این رو کشف این سیاره و معرفی آن اتفاقی مهم در اخترشناسی به شمار می آید.

این سیاره فراخورشیدی که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده است به دور ستاره Proxima Centauri در حال چرخش است. اخترشناسان نسبت به این ستاره که قلب منظومه ستاره ای Alpha Centauri محسوب می شود شناخت خوبی دارند.

این هفته نامه آلمانی در ادامه نوشت: هنوز نامی برای این سیاره فراخورشیدی برگزیده نشده است. تحقیقات نشان می دهد که این سیاره در فاصله ای نسبت به ستاره اش واقع شده که شرایط لازم برای وجود آب مایع در سطح آن مهیاست و البته بر هیچ کس پوشیده نیست که وجود آب مایع از الزامات ادامه حیات به شمار می آید.

رصدخانه جنوبی اروپا موسوم به ESO این سیاره را در پایان ماه آگوست یعنی کمی بیش از دو هفته دیگر به دنیا معرفی خواهد کرد.

نکته هیجان انگیز درباره این کشف در این است که دانشمندان تاکنون هیچگاه موفق به کشف سیاره ای بسیار شبیه به زمین نشده اند که چنین فاصله کمی با ما داشته باشد.

در همین حال یک سخنگوی رصدخانه جنوبی اروپا به خبرگزاری فرانس پرس گفت که از وجود چنین گزارشی آگاه است اما از هرگونه اظهار نظری خودداری کرد.

این گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که به زودی کشفی مهم و خبرساز در دنیای اخترشناسی ارایه خواهد شد.