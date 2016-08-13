نیازمند یک حرکت سیاسی برای پایان جنگ در دنیا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، گری لوییس صبح شنبه در دیدار با کودکان قزوینی که با ارسال طوماری خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار پایان خشونت و جنگ شده بودند اظهار کرد: خیلی خوشحال هستم که شما به نمایندگی از کودکان این طومار را آورده اید تا آن را تحویل بان کی مون، رئیس سازمان ملل متحد تحویل دهم.

گری لوییس افزود: از سوی دیگر بسیار ناراحت هستم که در این سن شما در مورد جنگ می دانید و ای کاش هیچ کجای دنیا جنگ نبود، سازمان ملل همواره تلاش کرده تا کمک های بشردوستانه را به مردم نیازمند برساند، اما برای پایان جنگ نیازمند یک حرکت سیاسی هستیم تا این خشونت به پایان برسد.

وی اظهار کرد: دنیای آینده متعلق به کودکان امروز است، خوشحالم که نسبت به دنیای پیرامون خود دغدغه دارید، امیدواریم در آینده شما جزو افرادی باشید که در مسیر برپایی صلح و آرامش گام بردارید.

لوییس افزود: ایران یکی از جالب ترین کشورهایی است که در آن میهمان هستم که دارای تاریخ و فرهنگی غنی با مردمی با فرهنگ دوست و مهربان است.

مدیر مراکز آموزشی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین نیز در این دیدار گفت: امروز اینجا جمع شده ایم تا بگوییم تمامی کودکان جهان حقوقی دارند که در قالب یک طومار تقدیم شما می شود تا به بان کی مون تقدیم کنید.

ابوالفضل اکبری افزود: شهرداری قزوین در سطح کشور نگاه ویژه ای در راستای هدفمندی اوقات فراغت و ارتقاء سطح فرهنگی و علمی کودکان دارد که از آن جمله می توان به برگزاری پنج دوره جشنواره بین المللی بازی و اسباب بازی کودکان دیروز و امروز اشاره کرد.

وی اظهار کرد: در پنجمین سال برگزاری این جشنواره برنامه های متنوع ورزشی، علمی، فرهنگی و شهروندی برگزار شد که علاوه بر ایجاد فضای شاد برای کودکان به ارتقای سطح علمی و فرهنگی آنان نیز کمک نمود.

اکبری خاطرنشان کرد: همچنین در این جشنواره فعالیت های حوزه کودک کشورهای همسایه نیز به نمایش گذاشته شد.

وی تصریح کرد:جشنواره بین المللی بازی و اسباب بازی در عید ملی ایرانیان در سرای تاریخی سعدالسلطلنه بزرگترین کاروانسرای درون شهری ایران برگزار شد تا بتوانیم علاوه بر ایجاد سرگرمی برای کودکان، نوجوانان و حتی بزرگسالان آثار طبیعی و تاریخی شهر قزوین را به گردشگران داخلی و خارجی به نمایش بگذاریم.

اکبری افزود: در این جشنواره نیز با هدف حمایت از کودکان کشورهای نام برده طوماری تهیه شد تا بتوان با تحویل آن به آقای بان کی مون حمایت از کودکان که فاقد این حق کودکی هستند را یادآوری نمود.

وی اظهار کرد:هر ملتی آرزو دارد تا بچه هایی شاد، پویا و سرافراز داشته باشد، جشنواره بین المللی بازی و اسباب بازی با همین هدف برگزار شد، امروز به اینجا آمده ایم تا بگوییم تا همین خواسته ای که برای بچه های شهرمان داریم برای بچه های کشورهای دیگر نیز آرزومند هستیم.

اکبری خاطرنشان کرد: آرزو داریم در هیچ یک از کشورهای جهان شاهد جنگ نباشیم و کودکان آن بتوانند در آرامش و صلح در دنیای کوچکی خود سیر کنند و با لذت های بی اندازه دنیا آشنا شوند ولی متاسفانه دنیا طلبی کشورها این حق را از این کودکان و تمامی کسانی که آرزوی آزادی و آرامش دارند را گرفته است که انشاء الله با این حرکت های خودجوش بتوانیم گامی موچک در ایجاد صلح برداریم و شاهد این باشیم مردم و کودکانت جهان همدیگر را به عنوان یک خانواده دیده و بتوانند دست در دست هم زمینه ساز انتقال و ارتقاء فرهنگ ها و آداب و رسوم کشورهای خود باشند.

در پایان این دیدار کودکان طومار را تحویل گری لوییس، نماینده سازمان ملل متحد در ایران دادند تا به بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد تحویل داده شود.