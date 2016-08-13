همه گزینه های مدیریت ارشد زنجان/آزمونی به نام انتخاب استاندار

خبرگزاری مهر-گروه استانها: طی روز های اخیر گزینه های مختلف برای سمت استانداری زنجان مطرح شده است که هر یک از این اسامی به نوع خود دارای شانس برای حضور در سمت استانداری زنجان هستند.

حقیقی معاون سیاسی و امنیتی حال حاضر استانداری البرز، سید شهاب الدین چاووشی معاون سیاسی و امنیتی حال حاضر استانداری تهران، درویش زاده معاون سیاسی و امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان، حمید رضا شهبازی معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان، سید افضل موسوی گزینه اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس دهم، نصرالله ابراهیمی از کاندیداهای مجلس دهم و از مدیران دولت نهم و دهم، احمد حکیمی پور نماینده اسبق مردم زنجان و طارم در مجلس و عضو شورای شهر تهران، داود حاج کرمی از نمایندگان اسبق زنجان در مجلس و در نهایت محسن صادقی از نیروهای بومی جزو گزینه های استانداری زنجان هستند.

جمشید انصاری جدا از تبار و دیدگاه سیاسی اش ، آزمون بزرگ استان زنجان برای مدیریت ارشد بومی بود، شهروندان زنجانی که سالها خواستار حضور استاندار بومی بودند با حضور جمشید انصاری توانستند به این خواسته و مطالبه برحق خود برسند به گونه ای که در روند انتصاب انصاری به سمت استانداری زنجان طومارها و نامه های زیادی در حمایت از جمشید انصاری نگاشته شد.

شهروندان زنجانی امیدوارند طی روزهای آینده تکلیف استاندار زنجان مشخص شود و استان در دولت یازدهم وارد فاز جدی از مدیریتی شود.

به هر حال باید منتظر روزهای آینده بود تا شاید زنجانی ها باردیگر شاهد استاندار بومی باشند و شاید باز هم با حضور استاندار غیربومی مطالبات در خصوص حضور استاندار بومی در استان شروع شود؛ همان چیزی که قبل از حضور جمشید انصاری در سمت استانداری زنجان طی ساله های گذشته شاهد آن بود.

البته در مجموع شهروندان زنجانی امیدوارند استاندار زنجان چه بومی و چه غیر بومی بتواند با سهم خواهی ها و رانت خواران مقابله کند همان چیزی که جمشید انصاری طی بیش از سه سال حضورش در سمت استانداری زنجان به جد دنبال می کرد و البته توانست با دخالت دادن سلایق مختلف سیاسی در تیم مدیریتی خود در مقابل سهم خواهان بایستد.

ولی در نهایت آنچه که مشخص است دولت یازدهم به نیرو های بومی بیش از گذشته میدان داده است و به نظر می رسد گزینه های بومی از این بابت برای خود برگ برنده ای در جیب دارند حال باید منتظر بود و دید که این انگاره برای انتخاب استاندار زنجان صادق است یانه؟.