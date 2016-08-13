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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶

با حضور استاندار کرمانشاه؛

استخر سرپوشیده «وحدت» در شهرستان روانسر به بهره‌برداری رسید

استخر سرپوشیده «وحدت» در شهرستان روانسر به بهره‌برداری رسید

کرمانشاه- استخر سرپوشیده «وحدت» با حضور استاندار در شهرستان روانسر افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاح استخر سرپوشیده وحدت با حضور اسدلله رازانی استاندار کرمانشاه، پیش از ظهر امروز شنبه در شهرستان روانسر انجام شد.

عملیات اجرایی این استخر در سال ۱۳۹۰ با زیربنای ۱۶۷۰ متر مربع و در زمینی به به مساحت ۲۴۵۰ متر مربع آغاز و امروز با حضور استاندار به بهره‌برداری رسید.

سونای بخار، سونای خشک، رختکن، جکوزی، فضای اداری و موتورخانه از جمله امکانات استخر سرپوشیده وحدت در روانسر است.

 برای اجرای این پروژه ۲۳ میلیارد و ۸۳۵ میلیون ریال هزینه شده که ۱۶ میلیارد و ۲۶۴ میلیون ریال از این مبلغ مربوط به اعتبارات ملی است و مابقی از محل اعتبارات استانی فراهم شد.

کد مطلب 3739772

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    نظرات

    • رامان IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
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      خوب

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