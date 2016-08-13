به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق احیا، محمدرضا پوینده مدیرعامل صندوق احیاء در رابطه با برگزاری همایش یاد شده گفت: این همایش قرار است روز یکشنبه، ۱۴ شهریور ماه با حضور سفرا و نمایندگان خارجی مقیم تهران و نمایندگان سازمان های بین المللی در شهر قزوین برگزار شود.

وی افزود: از طریق وزارت امور خارجه تمام سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی مقیم تهران و همینطور نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در کشورمان برای این همایش دعوت شده اند که قرار است این افراد تا پایان مردادماه آمادگی خود را برای حضور در این همایش اعلام کنند.

رئیس هیات مدیره صندوق احیاء توضیح داد: این همایش همزمان با اختتامیه مجمع جهانی شهرداران جاده ابریشم برگزار خواهد شد و بدین ترتیب شهرداران خارجی شرکت کننده در اجلاس نیز در این همایش حضور خواهند داشت. در این همایش امام جمعه، استاندار و شهردار قزوین، مدیرعامل صندوق احیاء و همینطور نماینده سفرای خارجی و یا سفیر یونسکو در کشورمان به سخنرانی خواهند پرداخت.

پوینده گفت: این برنامه قرار است در شبستان امام علی(ع) مسجد النبی قزوین برگزار شود و بعد از انجام سخنرانی‌ها دیدار از سعد السلطنه و نهار و استراحت در این مجموعه تاریخی و بازدید از برخی دیگر از آثار میراث فرهنگی قزوین هم در دستور کار برنامه قرار دارد.

وی با بیان اینکه «این همایش یک روزه فرصت بسیار خوب و مناسبی است که صندوق احیاء را در فاز بین‌المللی مطرح کنیم»، تصریح کرد: قرار است بروشورهای صندوق در این همایش در اختیار شرکت کنندگان قرار بگیرد.

مدیرعامل صندوق احیاء درباره اهداف برگزاری این همایش نیز توضیح داد: یکی از اهداف ما این است که از سفرا و نمایندگان خارجی شرکت کننده در همایش بخواهیم تا همتایان خارجی صندوق احیاء در کشورهایشان را برای تبادل تجربه به ما معرفی کنند.

پوینده افزود: همچنین ما برای کشورهای همسایه خود اعلام آمادگی می کنیم که می توانیم برای انتقال تجربه و انجام پروژه های مشترک همکاری های جدی با آنها داشته باشیم.

وی در پایان گفت: هدف دیگر ما این است که پروژه‌های خود را برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به نمایندگان کشورهای مختلف معرفی کنیم و از این طریق بتوانیم سرمایه گذاران خارجی را به صورت جدی تر وارد بازار بناهای تاریخی ایران کنیم.