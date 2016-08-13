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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۵

مسابقات پرورش اندام استان مرکزی در اراک برگزار شد

مسابقات پرورش اندام استان مرکزی در اراک برگزار شد

اراک- مسابقات پرورش اندام قهرمانی باشگاه های استان مرکزی که با شرکت ۶۵ورزشکار استان در اراک جریان داشت با شناخت باشگاه های برتر به کارخود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با شرکت ۶۵ورزشکار از ۱۷باشگاه استان مرکزی در سه رشته بادی بیلدینگ، بادی کلاسینگ و فیزیک در اراک برگزار شد که در پایان در رشته بادی بیلدینگ، باشگاه بدنسازی اکسیژن خمین با کسب ۴۶ امتیار در جایگاه اول قرار گرفت، باشگاه بدنسازی اساطیر با کسب ۴۴ امتیار در جایگاه دوم ایستاد و باشگاه بدنسازی ایلیا با ۴۱امتیاز سوم شد.

همچنین در رشته بادی کلاسینگ،  باشگاه بدنسازی ایران با کسب ۶۴امتیاز اول شد، باشگاه بدنسازی انتظامات ایرالکو با ۴۰امتیاز دوم و باشگاه بدنسازی محلات با کسب ۲۱امتیاز سوم شد.

در رشته فیزیک هم، باشگاه بدنسازی ایران زمین با کسب ۴۶امتیاز در جایگاه نخست ایستاد، باشگاه بدنسازی اساطیر با کسب ۳۲امتیاز به مقام دوم دست یافت و باشگاه بدنسازی باتیس با کسب ۲۴ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

همچنین مجید نعمتی از باشگاه بدنسازی کلاسیک به عنوان قهرمان قهرمانان این مسابقات معرفی و در پایان به قهرمانان و تیم های برتر حکم و مدال اهداشد.

کد مطلب 3739776

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