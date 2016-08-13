جلسه اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو برگزار شد/جبران ضعف کمبود منابع آب

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری مدیریت منابع آب را یکی از اولویت های مهم کشور برشمرد و گفت: مدیریت منابع آب کشور جزو مهمترین مسئولیت های وزارت نیرو در مقطع فعلی است و همه وزارتخانه ها و دستگاه های ذی ربط و نیز نهادهای مردمی باید به وزارت نیرو در این مسئولیت پراهمیت کمک کنند.

معاون اول رییس جمهور گزارش های ارائه شده در این جلسه درباره عملکرد این وزارتخانه در اجرای اولویت های سال ۹۵ را امیدوار کننده توصیف کرد و گفت: گزارش ها نشان می دهد که طرح های اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو پیشرفت خوبی داشته است و امیدوارم که شاهد تحقق اهداف تعیین شده برای سال ۹۵ باشیم.

وی نقش وزارت نیرو و حوزه آب و برق را در توسعه کشور حیاتی و پراهمیت خواند و اظهار داشت: کشور در بخش آب با تنگناهای جدی مواجه است و نیازمند برنامه ریزی و مدیریت دقیق در بخش مدیریت منابع آب کشور هستیم.

جهانگیری با اشاره به خشکسالی های مکرر و برداشت های غیرمجاز و بیش از حد از آب های زیرزمینی خاطرنشان کرد: این مسائل ایجاب می کند وزارت نیرو با برنامه ریزی جامع و دقیق، دغدغه های موجود را به حداقل برساند.

معاون اول رییس جمهور گفت: اقتصاد مقاومتی در وزارت نیرو یعنی از منابع موجود به گونه ای استفاده کنیم که نگرانی ها نسبت به آینده و منابع کشور به حداقل ممکن برسد. خوشبختانه وزارت جهاد کشاورزی نیز برنامه های خوبی برای مدیریت منابع آب تهیه کرده است و بخش کشاورزی به سمت بازدهی بیشتر آب و کاهش مصرف پیش می رود.

جهانگیری با تاکید براینکه مدیریت منابع آب باید در صدر کارها و برنامه های وزارت نیرو قرار گیرد تصریح کرد: باید تامین مالی طرح ها و تخصیص ها به طرح های اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو در اولویت قرار گیرند و سازمان برنامه و بودجه نیز باید کمک کند که منابع مورد نیاز اجرای این طرح ها تامین شود.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به گزارش های ارائه شده از طرح های وزارت نیرو در بخش آب شرب و فاضلاب گفت: گزارش های وزارت نیرو نشان می دهد که عملکرد این وزارتخانه در مقایسه با سایر دستگاه های اجرایی که تاکنون جلسات اقتصاد مقاومتی آنها برگزار شده است، بهتر بوده و اگر وزارت نیرو با همین شتاب کارها را دنبال کند، جزو بهترین دستگاه های اجرایی در اجرای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به بازدید خود از مرکز هماهنگی و کنترل آب تهران و توضیحات مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران در خصوص راه اندازی و توسعه سامانه هوشمند مدیریت بر منابع آب شرب کلان شهرها گفت: با توسعه این سامانه مدیریت مصرف به گونه بهتری انجام خواهد شد و دغدغه های موجود درباره قطع آب مشترکین از بین خواهد رفت.

جهانگیری همچنین با تاکید بر اهمیت تامین آب شرب روستایی گفت: یکی از نگرانی های سال گذشته تامین آب شرب روستایی بود که خوشبختانه ۵۰۰ میلیون دلار برای این موضوع اختصاص یافت و البته وزارت نیرو منابع مالی دیگری نیز برای این کار تجهیز کرد.

معاون اول رییس جمهور روستاهای کشور را یکی از پایگاه های اقتصاد مقاومتی توصیف کرد و گفت: روستاها بعنوان تولیدکنندگان مواد غذایی هستند و اگر نیازهای اولیه روستاییان نظیر آب سالم تامین نشود، نمی توان انتظار داشت که روستاییان در روستاها بمانند و به کار و تولید بپردازند.

وی افزود: برنامه هایی که برای تامین آب شرب روستاها تهیه شده باید بعنوان یکی از اولویت های مهم در دستور کار دولت قرار گیرد و اگر لازم باشد در برنامه ششم توسعه نیز به آن پرداخته شود.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به بخش برق نیز اشاره و تلاش های وزارت نیرو در تابستان سال جاری را ارزنده توصیف کرد و گفت: علی رغم محدودیت های موجود، وزارت نیرو توانست کار مهمی در تامین برق مورد نیاز مشترکین در تابستان انجام دهد.

معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه مدیریت وزارت نیرو باید به گونه ای باشد که ضعف کمبود منابع با توان مدیریتی جبران گردد، اظهار داشت: مدیریت و کارشناسی دقیق در استفاده بهینه از منابع نقش بسزایی دارد و اینکه در سالهای گذشته درآمدهای سرشار نفتی نتوانست کارایی لازم را در کشور داشته باشد بدلیل آن بود که نظام کارشناسی کشور دچار آسیب گردید.

وی ادامه داد: وزارت نیرو در تابستان امسال با توانمندی کارشناسی و مدیریت دقیق توانست شرایط را به گونه ای مدیریت کند که تقریباً هیچ خاموشی جز در موارد استثنایی و بمدت کوتاه وجود نداشت. جهانگیری افزود: امسال صنعت کشور از رشد ۴ درصدی برخوردار بوده است که این خود یک اتفاق بسیار مهم برای کشور است.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به برنامه وزارت نیرو مبنی بر ورود ۷ هزار مگاوات برق به صحنه تولید کشور خاطرنشان کرد: این موضوع جزو اولویت ها است و افزایش بهره وری، راندمان و صرفه جویی در منابع انرژی را به دنبال خواهد داشت و وزارت نیرو باید با سرعت بیشتری این برنامه را اجرا کند.

وی در ادامه سخنان خود به طلب شرکت ها و پیمانکاران بخش خصوصی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: دولت پرداخت بدهی به پیمانکاران را در دستور کار خود دارد و در این زمینه اصلاحیه بودجه را به مجلس شورای اسلامی فرستاده است تا بتواند حجم بدهی بالای دولت را ساماندهی کند.

جهانگیری ادامه داد: حجم بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی عدد کوچکی است و این در حالی است که این عدد در برخی کشورهای پیشرفته بسیار بالا اما مدیریت شده است زیرا با اعتباری که دولت نزد مردم و بخش خصوصی دارد، می تواند منابع مورد نیاز را از آنها دریافت کرده و در توسعه کشور هزینه کند اما در ایران متاسفانه حجم بدهی دولت به بخش خصوصی عدد کوچکی است اما همین میزان موجب گرفتار شدن پیمانکاران و بخش خصوصی شده است.

معاون اول رییس جمهور از اهتمام دولت برای اجرای برخی برنامه ها بعنوان اولویت خبر داد و افزود: اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بدهی دولت جزو این اولویت ها است تا بدین ترتیب بخش زیادی از دغدغه ها نسبت به بدهی به بخش خصوصی برطرف شود.

وی افزود: امیدوارم دغدغه های موجود درباره بدهی های دولت کاهش پیدا کند به گونه ای که بخش خصوصی با اعتماد جدی تر با دستگاه های اجرایی همکاری کند و مطمئن باشد که دولت نسبت به طلب و مشکلات آنها بی تفاوت نیست.

جهانگیری همچنین با تاکید براینکه سرعت توسعه بخش صنعت کشور حتماً افزایش پیدا خواهد کرد گفت: این توسعه هم باید در بخش صنعت و هم در بخش سرمایه گذاری در بخش برق افزایش پیدا کند.

در این جلسه وزیر نیرو نیز گزارشی از برنامه های این وزارتخانه برای عملیاتی ساختن اقتصاد مقاومتی ارائه کرد و سپس معاونین وزیر هر کدام به تشریح عملکرد حوزه مسئولیت خود پرداختند و در خصوص طرح ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه در چهار ماهه نخست سال ۹۵ توضیحاتی ارائه کردند.

در این گزارش ها اعلام شد که بهره برداری از ۵۰ سد در کشور یک رکورد بود که در برنامه پنجم توسعه به ثبت رسید.

نصب کنترهای حجمی برای ۳۳ میلیون مشترک، بهره برداری از نیروگاه های برق حرارتی، احداث بخش بخار نیروگاه های گازی، احداث و شروع بهره برداری از نیروگاه های تجدید پذیر، افتتاح و شروع بهره برداری از نیروگاه های برق آبی، ‌ واگذاری پروژه های آب و فاضلاب به بخش خصوصی، آبرسانی به روستاها و افتتاح ۲۶ تصفیه خانه فاضلاب با حجم ۴۲۰ هزار متر مکعب از جمله برنامه ها و طرح های وزارت نیرو در اجرای اقتصاد مقاومتی که از سوی معاونین وزیر درباره عملکرد و میزان پیشرفت فیزیکی این طرح ها گزارشاتی ارائه شد.