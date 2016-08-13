جاده خاوران بازگشایی شده است

سرهنگ سلمان آدینه وند در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ترافیک سنگین ایجاد شده پس از تصادف مرگبار در جاده خاوران اظهار داشت: پس از تصادف زنجیره ای خودرو در جاده خاوران که به کشته شدن چهار نفر انجامید، ترافیک سنگینی در این محور ایجاد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت افزود: نیروهای پلیس اعم از انتظامی و راهنمایی و رانندگی در محل حادثه حاضر شده و نسبت به کنترل و مدیریت وضعیت اقدام کردند.

وی ادامه داد: با تلاش های صورت گرفته، هم اکنون جاده خاوران بازگشایی شده و تردد در آن جریان دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت اضافه کرد: پلیس در این محور حضور داشته و تردد وسائل نقلیه را کنترل می کند.