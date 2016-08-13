سهام عدالت فعلا ارزش خریدوفروش ندارد/اعلام ارزش سهام تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجعفر سبحانی گفت: برگه سهامی که در دست مردم است برگه ثبت نام سهام عدالت بوده و مشخص می کند این افراد مشمول و دارنده سهام عدالت هستند.

وی اظهارداشت: دوره مالی طرح سهام عدالت یک دوره ۱۰ ساله است و پایان دوره مالی سال ۹۴ شرکت های سهام عدالت به پایان رسیده و مجامع این شرکت ها نیز دو هفته پیش برگزار شده است.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: دو دهک پائین درآمدی جامعه شامل مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و روستائیان فاقد شغل از ۵۰ درصد تخفیف در سهام عدالت برخوردار هستند و ۴ دهک بعدی تخفیفی ندارند و به میزان سودی که در پایان دوره ۱۰ ساله به حساب خزانه واریز شود به همان میزان صاحب سهم خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه تا به امروز ۱۸ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت به خزانه واریز شده است، افزود: طبق قانون پس از برگزاری مجامع، شرکت های مشمول سهام عدالت ۸ ماه فرصت دارند سود سهام خود از جمله سهام عدالت را توزیع کنند.

سبحانی با بیان اینکه تا پایان سال ۹۵ سود سهام از شرکت های مشمول سهام عدالت دریافت و به حساب خزانه واریز خواهد شد، افزود: تا پایان سال ۹۵ صورتحساب وضعیت کلی برای ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار سهامدار عدالت مشخص و اعلام می شود که ارزش سهام آنان تا پایان امسال چقدر است و چه میزان از سهم سهامداران طی این ۱۰ سال تادیه و پرداخت شده است.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره لایحه آزادسازی سهام عدالت افزود: این لایحه در هیئت دولت تصویب شده و منتظر امضای رئیس جمهور برای ارائه به مجلس و تصویب به وسیله نمایندگان است تا مبنای آزادسازی سهام عدالت قرار گیرد و همچنین بخشی از ابهامات و موانع موجود را برطرف کند.

وی با بیان اینکه برگه های سهام عدالت فعلا ارزش خرید و فروش شدن ندارد و دادوستد سهام عدالت در حال حاضر ممنوع و غیرقانونی است، گفت : تلاش می شود تا پایان سالجاری مشمولان سهام عدالت از میزان ارزش سهام خود اطلاع پیدا کنند.

سبحانی درباره جامانده ها از سهام عدالت نیز تصریح کرد: بر اساس قانون ۱۸ گروه شغلی سهام عدالت گرفته اند که کارگران فصلی ساختمانی و کارمندان بخشی از گروه هستند.