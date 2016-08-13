کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد در ملارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن خانچرلی در تشریح این خبر گفت: به منظور تحقق منویات فرمانده معظم کل قوا در خصوص مبارزه با وارد کنندگان کالاهای قاچاق، طی ۲۴ ساعت گذشته ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی شهرستان ملارد با اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و کنترل خودرو های عبوری به دو دستگاه نیسان وانت و یک دستگاه کامیون مشکوک و آنها را متوقف کردند.

این مقام ارشد انتظامی غرب استان تهران افزود : در بازرسی از خودرو های توقیفی ۹۸ کارتن قطعات کمپرسور گاز و لوازم سردخانه خارجی، ۲۲ کارتن تجهیزات مخابراتی، ۱۳ تن برنج، دو هزار و ۵۰۰ کیلو گرم عدس و ذرت و مقدار ۱۰۰ کیلو گرم چای خارجی قاچاق کشف شد.

سردار خانچرلی با بیان اینکه ارزش ریالی کالاهای مکشوفه ۱۳ میلیارد برآورد شده است، خاطر نشان کرد: در این زمینه سه دستگاه خودرو توقیف و چهار متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در پایان با بیان اینکه پدیده قاچاق به اقتصاد کشور ضربه می زند، گفت: تمام سعی و تلاش پلیس بر این است با همکاری و همدلی مردم و دیگر سازمان های مرتبط بتواند این پدیده را به حداقل رسانده و آن را به صورت ریشه ای برطرف کند.