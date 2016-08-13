به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره تابستانی فیلم‌های سینمایی شبکه چهار که از اول تیر ماه آغاز شد و تا ۳۱ شهریور ادامه دارد هر روز ساعت ۱۱:۰۰ یک اثر سینمایی را تقدیم علاقه مندان سینما می کند. فیلم هایی که مخاطبان در این هفته از ۲۴ تا ۲۹ مرداد شاهد آن خواهند بود به شرح ذیل است:

فیلم سینمایی «تحفه ها» به کارگردانی ابراهیم وحید زاده و تهیه کنندگی محمود عبدالهی یکشنبه ۲۴ تیر روی آنتن شبکه ۴ سیما می رود. مهدی فتحی، سعید پور صمیمی، حمید جبلی، پروانه معصومی، سیروس ابراهیم زاده و بهمن زرین پور در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

در این فیلم خواهید دید:حشمت آدم بی سوادی است که در سال های جنگ جهانی اول با احتکار قند و فروش آن به قشون جنوب سرمایه ای هنگفت به چنگ می آورد. پس از جنگ به پایتخت می رود و کارخانه ای تاسیس می کند و به توصیه آدم بی پولی به نام توسل در سودای نمایندگی مجلس و حشر و نشر با بزرگان و اشراف پول خرج می کند و رشوه می پردازد، اما ...

فیلم سینمایی «ذهن زیبا» به کارگردانی ران هاوارد و تهیه‌کنندگی ران هاوارد و بریسان گریزر محصول آمریکا در سال۲۰۰۱ ساخته شده است. این فیلم روز دوشنبه ۲۵ مرداد از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.

در «ذهن زیبا» با بازی راسل کرو، ادهریس، کریستوفر بلامرو جنیفرکانلی می‌بینیم: جان نش نابغه ریاضی جوانی است که درسال ۱۹۴۷ در دانشگاه پرینستون تحصیل می‌کند. او تئوری‌های نوآورانه خویش را در این دوران عرضه می‌کند و باعث انقلابی در علوم ریاضی و اقتصاد می شود.

فیلم تلویزیونی «آزاده» به کارگردانی محمدحسین حقیقی و با بازی بابک حمیدیان سه شنبه ۲۶ مرداد از شبکه ۴ سیما پخش می شود. این فیلم داستان شخصی به نام علیرضا است که همراه مادر و همسر باردارش زندگی می‌ کند. او به جبهه می‌رود اما بعد ازمدتی به خاطر ترس ازجبهه برمی ‌گردد و متوجه می‌شود خبر شهادتش را به خانواده‌اش داده‌اند.

فیلم تلویزیونی«تباهی»به کارگردانی حجت قاسم زاده اصل را چهارشنبه ۲۷ مرداد از شبکه ۴ سیما تماشا کنید. این فیلم در سال ۱۳۸۹ با هنرنمایی امیر آقایی، ساره بیات، شاهرخ فروتنیان و... تولید شده است.

درخلاصه داستان فیلم تلویزیونی تباهی می بینیم: شب هنگام یک روز معمولی از زندگی روزمره، سعید به خانه بازمی گردد و نشانی از همسرش نگار نمی یابد. همه چیزعادی است و غیبت نگار غیر معمول است. سعید صبر می کند؛ نگار نمی آید!!! با دوستان و آشنایان تماس می گیرد اما کسی از نگار خبر ندارد...

فیلم تلویزیونی«فرمول مرگ» محصول ۱۳۹۱ به کارگردانی بهداد آوند امینی، پنجشنبه ۲۸ مرداد پخش می شود. در این سینمایی بیژن امکانیان، صادق هاتفی، ابراهیم ابراهیمی، صدف احمدی و مهرداد طوفانیان ایفای نقش می کنند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: دکتر پرویز فرجامی استاد دانشگاه شیمی که مدتی است دچار افسردگی شده است، در آزمایشگاه دانشگاه، جسد دانشجویی را پیدا می کند. پس از بازجویی های اولیه افسر ویژه آگاهی، دکتر پرویز فرجامی به عنوان تنها مضنون پرونده معرفی می شود و...

فیلم سینمایی«فرزند چهارم» محصول ۱۳۹۲ به کارگردانی وحید موساییان، جمعه ۲۹ مرداد روی آنتن شبکه ۴ سیما می رود. در این اثر سینمایی مهتاب کرامتی، مهدی هاشمی، حسین محب اهری، ناصر گیتی جاه، معصومه قاسمی پور، زهرا برومند، ساناز زرین مهر و حامد بهداد ایفای نقش می کنند.

داستان فیلم روایت زن سوپراستاری است که به دلیل دغدغه‌های شخصی به عکاسی روی می آورد و به سومالی سفر می کند. «فرزند چهارم» اولین بار در سی یکمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. بیش از ۹۰ درصد ماجراهای این فیلم در کشور سومالی می‌گذرد.