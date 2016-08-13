نخستین پایانه اتوبوس های تندرو در منطقه ۲۰ تهران ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰ تهران، سید احمد صفوی اظهار داشت: نخستین پایانه اتوبوس های تندرو در منطقه ۲۰ تهران با وسعت بیش از ۴۰ هزار مترمربع در جنب مترو جوانمرد قصاب که یکی از مهمترین ورودی های این منطقه محسوب می شود، در حال ساخت است.

صفوی به پیشرفت ۵۰ درصدی این پروژه عمرانی- ترافیکی اشاره کرد و افزود: بخشی از فضای پایانه جوانمرد قصاب به پارک سوار و پارکینگ عمومی اختصاص خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه مجهزترین امکانات برای خطوط، ایستگاه ها، روشنایی و دیگر خدمات عمومی این پایانه پیش بینی شده است، افزود: ایستگاه های پایانی خط ۹ سامانه اتوبوس های تندرو در منطقه ۲۰ تهران واقع شده و به ۸۲ دستگاه اتوبوس دو کابین و ۱۶ دستگاه اتوبوس تک کابین مجهز است.

صفوی توسعه حمل ونقل عمومی را ازاولویت های مدیریت شهری برشمرد و ادامه داد: دسترسی آسان و سریع، وجود ناوگان مدرن و مجهز حمل و نقل عمومی و صرف کمترین زمان معطلی در ایستگاه ها از مهمترین عواملی است که موجب مشارکت شهروندان در استفاده از حمل و نقل عمومی می شود.

شهردار منطقه ۲۰ تهران با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی و پرهیز از خودروهای شخصی همواره از مهمترین برنامه های مدیریت شهری در سال های اخیر بوده است، یادآور شد: استقبال گسترده شهروندان منطقه ۲۰ تهران از خط ۹ اتوبوس های تندرو نشان از تحقق فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی دارد.