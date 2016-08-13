به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی ظهر شنبه در جلسه تودیع و معارفه فرمانده سپاه فجر فارس گفت: ملت ایران با پیروی از راه امام (ره) میدان جهاد گسترده ای را برای خود انتخاب کردند که این میدان بدون توکل به اهل بیت (ع) نمی توانست کارایی داشته باشد.

وی ادامه داد: ملت ایران در تمامی عرصه ها دشمنان را به عقب راندند که باعث شد دشمنان دام های پیچیده ای پهن کنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین به برخی از این ابعاد دام ها اشاره کرد و افزود: معدن فساد در هالیوود، جوایز هنری و فرهنگی که غربی‌ها برای به دام انداختن فرهنگ و هنر ملت‌ها ایجاد کردند، تسلط به بانک‌ها در عرصه اقتصادی و تحریم‌ها، تخریب‌ها و غیره تا سلطه‌های نظامی و به جان هم انداختن همسایه‌ها و دو گانه کردن کشورها، مواد مخدر، شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های اجتماعی فاسد، فرقه‌سازی‌ها، داعش‌، دین‌سازی‌ها، گروه‌سازی‌ها، حزب‌سازی‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که به اسم حقوق بشر جنایت در حق بشریت را رنگ و لعاب و انسانی می‌دهند از جمله ابعاد این دام‌ها است.

نقدی ادامه داد: مواد مخدر، شبکه های ماهواره ای، فرقه سازی ها و داعش از جمله مواردی است که جنایت ها را به گونه ای دیگر جلوه کنند و به جایی رسیده اند که شاهدیم کشورهای مدعی حقوق بشر و دموکراسی چگونه به طور مستقیم و غیرمستقیم مخالف قوانین عمل می کنند.

وی با بیان اینکه دشمنان به خصوص آمریکا در آستانه فروپاشی هستند گفت: آمریکا از شدت افراط در ظلم و جنایت چنان به هم ریخته است که متوجه عملکرد خود نیست. شکست آمریکا در ترکیه به این معنی است که هیچ امیدی به پیروزی نخواهد داشت.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه امروز ترکیه برای نجات خود به دنبال رهایی از دلار است، گفت: این حرکت را ما باید شش سال پیش انجام می دادیم و اگر خواهان این هستیم که اقتصاد کشور رشد کند، باید خود را از دلار جدا کنیم و امیدواریم این تجربیات باعث بیداری شود. چرا که راه آزادی ما پاره کردن دام های دشمنان است.

سردار نقدی با تاکید بر اینکه بسیج در تمامی عرصه ها به دستور مقام معظم رهبری فعال شده است گفت: در حوزه های مختلف، از مهدکودک تا بسیج اساتید و از اقتصاد مقاومتی تا تحول در علم بسیج فعالیت می کند. البته برخی از این حضور گسترده انتقاد دارند و ما نیز در پاسخ آنها می گوییم که بسیج، مردم است که در تمامی عرصه ها برای حرکت بیشتر انقلاب تلاش می کند بنابراین باید این حضور گسترده را داشته باشیم.

وی با اشاره به جایگاه استان فارس گفت: استان فارس فرهنگ ساز در منطقه و جهان است. بنابراین اتفاقات و جریان های آن محدود به یک مکان مشخص نیست که در این میان دشمنان نیز برای تسلط بر این منطقه نقشه های مختلف دارند که خوشبختانه طی سالیان گذشته با حضور مردم و فعالیت های گسترده سپاه تمام این نقشه ها منتفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی این جلسه سردار غلامحسین غیب پرور تودیع و سردار هاشم غیاثی به عنوان فرمانده سپاه فجر فارس معرفی شد.