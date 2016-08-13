حجت الاسلام علی دشتکی پیش از ظهر شنبه در جمع مبلغان بر لزوم برنامه ریزی اوقات فراغت بر اساس ۳ سند قرآن، سنت و زندگی بزرگان تاکید کرد.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۲۰۰ موسسه قرآنی متکلف برنامه های فراغتی در طول سال در استان همدان افزود: حدود یک هزار و ۲۰۰ گفتمان دینی در طول سال با موضوعات مختلف مهارت آموزی در حوزه تخصصی دینی و سیاسی اجتماعی به صورت کارگاهی و همایشی برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان همچنین از برگزاری ۱۵۰ عنوان برنامه تخصصی همزمان با هفته دولت در همدان خبر داد و افزود: گسترش فعالیت‌های فرهنگی، جامعه را در برابر توطئه‌ها بیمه می‌کند.

وی به برنامه های دهه کرامت نیز اشاره کرد و گفت: ۶ جشن بزرگ ولادت امام رضا(ع) در پارک های شهر همدان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام دشتکی هدف از برگزاری این مراسم را ایجاد آشنایی بیشتر مردم شهرستان همدان با اهل بیت نبوت(ع) دانست و عنوان کرد: این مراسم با هدف گرامیداشت ولادت امام رضا(ع) و بیان فضایل و علم ایشان برگزار می‌شود.