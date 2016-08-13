۲ پالایشگاه هند به جمع مشتریان نفت ایران پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پالایشگاه «توتن جنرال» ژاپن، دو پالایشگاه نفت «هندوستان پترولیوم» و «بهارات پترولیوم» هند هم با فروکش کردن فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی بار دیگر به جمع مشتریان نفت خام ایران پیوست.

بر این اساس فروش نفت خام ایران به این دو پالایشگاه هندی پس از نزدیک به سه سال توقف بار دیگر از سرگرفته شده است تا حجم فروش نفت ایران به این کشور آسیایی با افزایش بیشتری همراه شود.

بر اساس گزارش مدیریت امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت، جمهوری اسلامی ایران در طول هفت ماهه نخست سال جاری ۲۰۱۶ میلادی تاکنون به طور متوسط روزانه حدود ۳۵۹ هزار بشکه نفت خام به هند صادر کرده اند که حجم صادرات نفت ایران به این مشتری سنتی آسیایی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۶۷ درصدی داشته است.

در شرایط فعلی سه پالایشگاه «ریلانس، اسار و مانگلور» از مشتریان سنتی خریدار نفت خام ایران در هند هستند که با اضافه شده دو پالایشگاه «هندوستان پترولیوم» و «بهارات پترولیوم»، جمع پالایشگران خریدار نفت ایران در هند به ۵ پالایشگاه افزایش یافته است.

از سوی دیگر حجم صادرات نفت ایران به هند درحالی از ابتدای سال‌جاری میلادی به بالاترین میزان در طول هفت سال گذشته تاکنون رسیده است که شرکت ملی نفت ایران بهار امسال برخی از امتیازهای فروش نفت به پالایشگاه‌های هندی را لغو کرده بود.

سیدمحسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت ایران هم اخیرا با تایید حذف روپیه از معاملات نفتی ایران، این تغییر را از مسئولیت‌های بانک مرکزی عنوان کرد و یادآور شده است: در دوران تحریم هزینه انتقال نفت به برخی از پالایشگاه‌های هندی بر عهده شرکت ملی نفت ایران قراردادهای سی. آی. اف بوده که اخیرا قراردادها را به تیپ فوب «FOB» تغییر کرده است. پ

به گزارش مهر، لغو امتیازها در قراردادهای فروش نفت خام ایران به پالایشگاه‌های هندی در کوتاه ترین زمان با واکنش «دارمندرا پرادهان» وزیر نفت هند روبرو شد و این مقام ارشد دولت دهلی در گفتگویی با بیان اینکه ایران انتقال رایگان نفت به هند را متوقف کرده است، از پالایشگران هندی همچون شرکت «مانگلور و اسار» خواسته است که خودشان برای انتقال نفت ایران اقدام کنند.

پرادهان همچنین با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفت ایران سازکار پیشین پرداخت پول نفت را متوقف کرده است، تاکید کرده بود: ایران خواسته که از این پس، پول نفت فروخته شده را به یورو دریافت کند.

با این تغییر در قراردادهای فروش نفت ایران از «CIF» به «FOB» هزینه حمل نفت برای برخی از پالایشگاه‌ها همچون «ریلانس، اسار، مانگلور و هند پترولیوم» بر عهده خریداران افتاد و عملا دوره انتقال رایگان نفت برای پالایشگران هندی تمام شد.