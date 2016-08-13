ترکیب نهایی تیم کشتی فرنگی روسیه/ بازگشت لابازانوف به جمع تزارها

به گزارش خبرگزاری مهر، در ترکیب جدید روس‌ها «ابراهیم لابازانوف» جایگزین «استفان ماریانیان» شده که پیش از این به عنوان فرنگی‌کار اعزامی وزن ۵۹ کیلوگرم معرفی شده بود.

روس‌ها به دلیل خطر حذف احتمالی لابازانوف از المپیک به دلیل عدم حضور مستمر در آزمایشات دوپینگ، نام وی را اعلام نکرده بودند که با گویا با حل این مشکل، وی دوباره به ترکیب تیم اعزامی به ریو بازگشت.

طبق اعلام سایت فدراسیون کشتی روسیه، ترکیب نهایی فرنگی‌کاران المپیکی این کشور به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: ابراهیم لابازانوف

۶۶ کیلوگرم: اسلام بک آلبیف

۷۵ کیلوگرم: رومن ولاسوف

۸۵ کیلوگرم: داویت چکوتادزه

۹۸ کیلوگرم: اسلام ماگمدوف

۱۳۰ کیلوگرم: سرگئی سیمینوف

سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار می شود. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.