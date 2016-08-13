خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-حنیف غفاری: ترزا می نخست وزیر انگلیس اخیرا اعلام کرده است که تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی خبر از اعلام رسمی خروج این کشور از اتحادیه اروپا نخواهد بود.

به عبارت بهتر، تا پایان امسال دولت انگلیس قصد ندارد مطابق ماده ۵۰ پیمان لیسبون خروج رسمی این کشور از اروپای واحد را اعلام نماید. این موضع گیری منجر به خشم و نارضایتی سران اتحادیه اروپا از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه شده است.

تاخیر در اعلام خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا ، قدرت مانور مقامات این مجموعه را جهت بازتعریف مجدد خود (تحقق اروپای بدون انگلیس) به شدت کاهش داده است. از زمان اعلام خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا، این کشور دو سال فرصت دارد تا این پروسه را تکمیل نماید.

با این حال با احتساب سخنان نخست وزیر انگلیس، از اکنون حدود دو سال و نیم تا پایان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا زمان باقی خواهد ماند. البته این در صورتی است که مقامات انگلیسی در ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی خروج رسمی کشورشان از اروپا را اعلام کنند. در این میان، استدلال مشخصی از سوی مقامات حزب محافظه کار (حزب حاکم) جهت تعلل در اعلام رسمی خروج از اروپا وجود ندارد. برخی تحلیلگران معتقدند مقامات حزب محافظه کار که اکثرا از مخالفان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بوده اند در حال انتقام گیری از شهروندانی هستند که در همه پرسی تیرماه امسال با ۵۲ درصد آرا رای به خروج این کشور از اروپا داده اند.

تا قبل از این، یک فرضیه دیگر نیز وجود داشت که مقامات حزب محافظه کار خواستار برگزاری همه پرسی دیگری هستند. البته دولت انگلیس به صورت رسمی اعلام کرد که قصد برگزاری همه پرسی دیگری را در این خصوص ندارد.

البته مقامات اروپایی نیز تاکید کرده اند که برگزاری همه پرسی در انگلیس یک بار برای همیشه بوده است. همچنین نظرسنجی های صورت گرفته پس از برگزاری همه پرسی برگزیت نشان داد که اکثریت رای دهندگان بر روی تصمیم خود مبنی بر خروج از انگلیس مصر هستند. در چنین شرایطی اساسا امکان برگزاری همه پرسی دوباره در انگلیس منتفی است.

به نظر می رسد چالشهای ترزا می نخست وزیر جدید انگلیس و مقامات اروپایی بر سر اعلام رسمی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا روز به روز بیشتر شود. این چالشها در حالی شدت خواهد گرفت که بوریس جانسون شهردار سابق لندن و یکی از طرفداران کمپین خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هم اکنون به عنوان وزیر امور خارجه انگلیس انتخاب شده است.

با این حال جانسون نیز نتوانسته است اقدامی در راستای خروج فوری انگلیس از اتحادیه اروپا صورت دهد و این مسئله را منوط به گذشت زمان کرده است. خرید زمان از سوی مقامات انگلیسی، آن هم در شرایطی که اروپای واحد معطل اعلام رسمی خروج این کشور از اروپاست، به نوعی بازی با روان بروکسل محسوب می شود. هم اکنون سران اتحادیه اروپا، اعم از موافقان و مخالفان قبلی خروج انگلیس از اروپا متفق القول هستند که تصمیم شهروندان انگلیسی در خصوص خروج این کشور از اروپا لازم الاجراست.

هم اکنون یکی از اصلی ترین مطالبات مقامات اروپایی از ترزا می نخست وزیر جدید این کشور، اعلام رسمی خروج از اروپاست. با این حال به نظر می رسد ترزا می قصد ندارد این خواسته مقامات اروپایی را برآورده سازد. حضور بوریس جانسون در معادلات سیاست خارجی انگلیس نیز کمکی در این خصوص به مقامات اروپایی نمی کند.

در نهایت اینکه هنوز استدلال نخست وزیر و دیگر مقامات انگلیسی مبنی بر عدم رسمیت بخشی به ماده ۵۰ پیمان لیسبون مشخص نیست، موضوعی که ذهن مقامات و سران اتحادیه اروپا در بروکسل را به شدت مشغول ساخته است.