به گزارش خبرگزاری مهر، «روبه‌ راه» که این هفته کودکان کار را موضوع اصلی گفتگو قرار داده است بنا دارد امشب ۲۳ مرداد با مهمان خود در این رابطه صحبت کند. شبنم مقدمی، بازیگر سینما و تلویزیون که مدتی پیش از مدرسه کودکان کار بازدید داشته است امشب مهمان «روبه راه» می شود تا درباره این قشر صحبت کند.

«روبه‌راه» برنامه‌ای با مضمون اجتماعی است که پخش سری اول آن از اردیبهشت ماه آغاز شد و از ۲ مردادماه سری جدید آن در حال پخش است. این برنامه زنده در این فصل همانند گذشته به موضوعات و معضلات اجتماعی می پردازد و موضوع مبتلابه جامعه را با حضور چهره های مردمی، افراد شاخص، مسئولان و کارشناسان از جنبه ها و زوایای مختلف مورد بررسی قرار می دهد.

این برنامه کاری از گروه امور اجتماعی شبکه دو سیما است که به تهیه کنندگی محمدرضا ماندگاران و با اجرای مژده لواسانی از شنبه تا دوشنبه هر هفته بعد از اخبار ۲۰:۳۰ روی آنتن می رود.

زندگی رنگی در «خلاقیت با رنگ»

«خلاقیت با رنگ» عنوان برنامه‌ای در شبکه آموزش سیماست که انگیزه‌های درونی مخاطبان را بالفعل می‌کند. این برنامه با هدف آشنایی مخاطبان با رنگ، نحوه ترکیب رنگ‌ها،‌ بروز خلاقیت و استفاده از اوقات فراغت با کمترین امکانات است.

این برنامه تحریک کننده و ترغیب کننده انگیزه درونی افراد است تا با بازی با رنگ‌ها انگیزه خود را به صورت بالفعل درآورند. «خلاقیت با رنگ» آموزشی ساده است که در قالب یک برنامه ۱۵ دقیقه‌ای به شکل مختصر ارائه می‌شود.

کارشناس مجری برنامه استاد قدرت‌الله فرجی است که ۴۶ سال تجربه کار در رنگ و پتینه دارد. مخاطبان با همراهی این برنامه می توانند خلاقیت خود را در هر مکان و در هر وسیله‌ای اعم از چوب، مبلمان و حتی دیوار و نمای ساختمان به کار ببرند، همچنین در این برنامه ۱۰۰ نوع تکنیک پتینه آموزش داده می‌شود.

«خلاقیت با رنگ» به تهیه‌کنندگی کامل حسن‌زاده هر شب ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه آموزش سیما روی آنتن می رود.

برگزاری ۳ جشنواره بزرگ قرآنی همزمان با اجرای طرح ۱۴۵۰

طرح فراگیر و قرآنی فصل تابستان امسال با عنوان ۱۴۵۰ قرآن، کتاب زندگی با موضوع سوره مبارکه حدید و با محوریت شبکه قرآن و معارف سیما و همراهی رادیو قرآن در حالی در رسانه ملی در حال اجراست که بخش های ویژه ای نیز به عنوان برنامه های جانبی برای آن در نظر گرفته شده است.

از جمله همزمان با طرح، یک جشنواره ویژه خوشنویسان و کاتبان کلام وحی در نظر گرفته شده است که با عنوان جشنواره خوشنویسی سوره مبارکه حدید برگزار می شود.

همچنین جشنواره جمع خوانی یا همخوانی سوره مبارکه حدید نیز دیگر فعالیت جنبی طرح فراگیر شبکه قرآن و معارف سیما محسوب می شود که طی آن گروه های تواشیح و همخوانی، بخش هایی از سوره مبارکه حدید را اجرا می کنند.

بخش عکس نیز دیگر جشنواره طرح ۱۴۵۰ قرآن، کتاب زندگی را شامل می شود که در آن عموم مردم می توانند در حوزه های مختلف مرتبط با محتوای سوره مبارکه حدید از جمله اقتصاد مقاومتی، عدالت اجتماعی، انفاق و ... عکس های خود را که از طریق موبایل و یا دوربین تهیه کرده و به دبیرخانه طرح ارسال کنند.

آیین نامه و ضوابط شرکت در این جشنواره ها توسط دبیرخانه طرح فراگیر تابستانی ۱۴۵۰ قرآن، کتاب زندگی آماده شده که بر روی سایت WWW.۱۴۵۰.ir قابل دسترسی می باشد.

روش ارسال این آثار نیز از طریق شبکه پیام رسان اجتماعی تلگرام به نشانی @qtv۱۴۵۰ و نیز پایگاه اطلاع رسانی طرح ملی و قرآنی ۱۴۵۰ به نشانی www.۱۴۵۰.ir است که متقاضیان می توانند فایل عکس و یا فیلم خود را در مرحله اول برای دبیرخانه طرح آپلود و ارسال نمایند. بدیهی است پس از تصویب و قبول اثر در مرحله اول، اصل اثر باید به صورت کامل تحویل دبیرخانه شود.

همچنین از افراد و گروه های برتر علاوه بر اهدای جوایز نفیس، در برنامه های مربوط به طرح دعوت به عمل می آید تا اجرای برنامه داشته باشند.