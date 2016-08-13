غلامعباس غلامزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد ۱۳ درصدی کشف کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته کشف کالای قاچاق در این استان ۱۳ درصد رشد داشته است.

وی عنوان کرد: ۱۱۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در این استان از ابتدی سال تاکنون کشف و ضبط شده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری در مسیر ارتباطی و اتصال استان های جنوبی کشور به استان های شمالی و مرکزی قرار گرفته است، تاکید کرد: نظارت ویژه بر روی جاده های ارتباطی استان های جنوبی کشور با این استان می شود تا از تردد خودروهای حامل کالای قاچاق جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: هم اکنون جاده یاسوج - لردگان- بروجن - اصفهان یکی از مهمترین جاده های ترانزیتی کشور است که بیشتر کالاهای قاچاق در این جاده کشف و ضبط می شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برخورد با کالای قاچاق نقش مهمی در رونق تولید کشور دارد.