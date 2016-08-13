به گزارش خبرگزاری مهر، «مایکل فلپس» که حضور خود در رشته شنا را از المپیک ۲۰۰۰ سیدنی آغاز کرد، تا بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو موفق شده تعداد مدال های طلای خود را به عدد ۲۲ برساند.

این شناگر ۳۱ ساله گفت: قصد ندارم چهار سال بعد در این رقابتها حضور داشته باشم و می خواهم به ورزش شنا پایان دهم. من هر کاری که می خواستم را انجام داده ام و همواره ذهن خود را معطوف شنا کرده ام. خوشحالم که کارم را به این نحو به پایان می رسانم.

این در حالی است که هم تیمی وی، رایان لاکتی، می گوید فلپس در المپیک ۲۰۲۰ توکیو حضور خواهد داشت.

وی به ان بی سی گفت: من تضمین می کنم که او آنجاست. چنین فکر می کنم. بنابراین مایکل من تو را در توکیو می بینم.