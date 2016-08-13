رافائل نادال: من با تعصب شدید بازی می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعه شب «رافائل نادال» به همراه «مارک لوپز» در جایگاه نخست تنیس دوبل مردان المپیک ریو ۲۰۱۶ قرار گرفتند، تا سومین طلای المپیک را برای کشور اسپانیا به ارمغان بیاورند.

«نادال»، برنده مدال طلای انفرادی المپیک ۲۰۰۸ پکن، این شانس را دارد تا دوباره این عنوان را تکرار کند، او ابتدا باید فردا یکشنبه «خوان مارتین دل پوترو» را در نیمه نهایی شکست دهد. در حال حاضر «نادال» کنار «نیکولاس ماسو» - تنها تنیسور مردی که در هر دو رویداد انفرادی و دوبل صاحب طلای المپیک شده است- قرار دارد.

فینال تنیس دوبل از ابتدا تا انتها یک جنگ تمام عیار بود. بعد از ۲ ساعت و ۲۶ دقیقه، «نادال» و «لوپز» نهایتاً «مرگی» و «تکائو» را با نتیجه های ۶ بر ۲، ۳ بر ۶ و ۶ بر ۴ شکست دادند.

«نادال» بعد از بازی گفت: من با تعصب شدید و احساسات بازی می کنم و این یک رویداد خیلی خاص است، رویدادی بی نظیر برای هر کسی.

در همان روز، «نادال» با غلبه بر «توماز بلوچی»، مرد شماره یک تنیس برزیل، به دیدار نیمه نهایی تنیس انفرادی مردان راه یافت و در این مرحله باید فردا به مصاف «دل پوترو»، سرویس زن قهار آرژانتینی برود.

زمانیکه از «نادال» در مورد حمایت حضار از «بلوچی» پرسیده شد، وی با سخاوت تمام اینطور پاسخ داد: احساس می کنم تماشاگران تقریباً همیشه با من بودند اما قاعدتاً وقتی مقابل یک بازیکن بومی قرار می گیرم قضیه فرق می کند. من هم از این اتفاق لذت بردم. آفرین بر «توماز» و آفرین بر «حضار».

«اندی ماری» نیز برای دفاع از عنوان قهرمانی خود باید در دیگر بازی مرحله نیمه نهایی٬ به مصاف « نیشیکوری» از ژاپن برود.