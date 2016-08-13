به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند استاندار لرستان ظهر پنجشنبه در جلسه رسیدگی به وضعیت دو جاذبه گردشگری شهرهای بروجرد و خرم آباد به وجود قلعه ای تاریخی به نام «آق بلاغ» در بروجرد اشاره کرد و اظهار داشت: قلعه «آق بلاغ» واقع در محور بروجرد - اراک می تواند به محلی خوب برای گردشگری تبدیل شود.

واگذاری قلعه تاریخی «آق بلاغ» به سپاه برای ایجاد جاذبه گردشگری

وی با اشاره به اینکه قلعه «آق بلاغ» دارای مالک خصوصی است، عنوان کرد: مطابق رایزنی های سپاه با مالک این قلعه توافقاتی برای خرید و واگذاری آن به سپاه صورت گرفته است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه قلعه «آق بلاغ» به عنوان یک جاذبه گردشگری می تواند نقش یک مجتمع بین راهی را نیز به خوبی ایفا کند، افزود: این قلعه همچنین در مسیر جاده تهران به خوزستان و ... وجود دارد که بسیاری از مسافران از جمله اردوهای راهیان نور و گردشگران می توانند از جاذبه های این قلعه تاریخی استفاده کنند.

بازوند بر لزوم همکاری دستگاه های اجرایی استان برای تامین آسفالت و برق رسانی اطراف قلعه «آق بلاغ» تاکید کرد و یادآور شد: البته سازمان میراث فرهنگی به‌دلیل اینکه این قلعه دارای مالکیت بخش خصوصی است نمی تواند هزینه هایی انجام دهد ولی متعهد می شویم که راه دسترسی آن را آسفالت کرده و عملیات برق رسانی آن را تکمیل کنیم.

وی با بیان اینکه تا کنون در امر احیاء قلعه «آق بلاغ» غفلت صورت گرفته است، اضافه کرد: احیاء این قلعه و تبدیل آن به یک جاذبه گردشگری می تواند برای شهر بروجرد ظرفیت خوبی باشد.

استاندار لرستان گردشگری را یکی از محورهای توسعه استان دانست و گفت: از فرمانده سپاه استان به‌خاطر توجه به مباحث گردشگری تقدیر و تشکر می کنیم.

ایجاد اردوگاههای تفریحی و فرهنگی توسط سپاه در همه شهرستانهای لرستان

فرمانده سپاه ابوالفضل(ع) لرستان با اشاره به اینکه سپاه لرستان در نظر دارد در همه شهرستان های استان اردوگاه های آموزشی، تفریحی، فرهنگی و ورزشی ایجاد کند، اظهار داشت: برای ایجاد این اردوگاه ها اعتبار زیادی لازم است به‌طوریکه برای ساخت اردوگاه در محل قلعه «آق بلاغ» بروجرد اعتباری حدود ۷۰۰ میلیون تومان از سوی سپاه تامین می شود.

سردار مرتضی کشکولی با اشاره به اینکه مدتی است رویکرد بسیج به سمت اجرای کارهای فرهنگی و اجتماعی رفته است، بیان داشت: سپاه در نظر دارد با این اقدامات فرهنگی خلاء هایی که در این بخش وجود دارد را پوشش دهد لذا اگر در این زمینه هم افزایی صورت گیرد کارهای فرهنگی با سرعت بهتری پیش خواهد رفت.

وی با اشاره به اینکه سپاه برای تبدیل قلعه «آق بلاغ» به یک جاذبه گردشگری به دنبال هیچ منافع مادی، حزبی، گروهی و ... نیست، افزود: ما به‌دنبال این هستیم که این قلعه را به محلی برای استفاده مردم تبدیل کنیم لذا از همه دستگاه های اجرایی استان درخواست می شود در این زمینه ما را یاری کنند.

مالک قلعه «آق بلاغ» را به سپاه اهدا کرده است

فرمانده سپاه بروجرد نیز با اشاره به اینکه قلعه تاریخی «پرویز خان» به وسعت دو هزار و ۲۰۰ متر مربع در روستای «آق بلاغ» شهرستان بروجرد واقع شده است، عنوان کرد: تپه موجود در مجاورت این قلعه دارای قدمتی دو هزار ساله بوده ولی قلعه موجود مربوط به دوره قاجار و ملک خصوصی فردی به‌نام پرویز خان بوده است و به‌تدریج که اهالی روستا کوچ کرده و روستا خالی از سکنه شده این قلعه رو به تخریب رفته است.

محمد پاپی نژاد با اشاره به اینکه میراث فرهنگی برای جلوگیری از تخریب قلعه «آق بلاغ» کارهای خوبی انجام داده و جلوی تخریب آن را گرفته است، بیان داشت: علی رغم اینکه منطقه «آق بلاغ» بسیار خوش آب و هواست ولی خالی از سکنه است که با احیاء این قلعه بخشی از مردم روستا بازخواهند گشت.

وی با یادآوری اینکه مسجد روستای «آق بلاغ» همچنان سرپا بوده و در حال تعمیر است، افزود: از آن جا که سپاه به اندازه کافی پادگان نظامی دارد بناست که در محل قلعه «آق بلاغ» اردوگاه تفریحی، ورزشی و گردشگری ایجاد شود.

فرمانده سپاه بروجرد اضافه کرد: مالک قلعه مورد نظر آن را به سپاه اهدا کرده است و از آنجا که این اثر ثبت آثار ملی است هرگونه اقدامات زیرساختی در این منطقه با هماهنگی کارشناسان میراث فرهنگی انجام می شود.

پاپی نژاد با تاکید بر اینکه منطقه «آق بلاغ» می تواند به منطقه بین راهی برای گردشگران و اردوهای راهیان نور تبدیل شود، گفت: اطراف قلعه «آق بلاغ» ظرفیت خوبی برای کشت گیاهان دارویی و درختان مثمر دارد و با توجه به وزش باد ملایم همیشگی در این منطقه در نظر داریم بازی های هوایی در این مجموعه ایجاد کنیم.

آمادگی میراث فرهنگی لرستان برای احیای قلعه

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با اشاره به اینکه قلعه «آق بلاغ» و تپه اطراف آن هر دو ثبت اثر ملی هستند، گفت: در سنوات گذشته کارهای مرمتی از سوی میراث فرهنگی بر روی قلعه «آق بلاغ» انجام شده است.

سلیمانی با تاکید بر اینکه هرگونه اقدامات مرمتی بر روی قلعه باید با نظر کارشناسان سازمان میراث فرهنگی انجام شود، عنوان کرد: در سنوات گذشته کمیته برنامه ریزی شهرستان بروجرد اعتباری برای این قلعه درنظر گرفته اند و اکنون نیز از فرماندار بروجرد تقاضا داریم اعتباری برای مرمت این قلعه درنظر بگیرد.

وی یادآور شد: قلعه «آق بلاغ» جزو مناطق نمونه گردشگری است و میراث فرهنگی آمادگی هرگونه کمک برای احیاء آن را دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان نیز در اینباره گفت: برای تامین برق مورد نیاز قلعه «آق بلاغ» حدود دو هزار و ۶۰۰ متر شبکه با اعتباری حدود ۳۰۰ میلیون تومان نیاز است.

خودنیا افزود: اگر راه دسترسی به روستای «آق بلاغ» مناسب باشد کار برق رسانی به آن سریعتر انجام می شود.

ایجاد راه دسترسی برای قلعه «آق بلاغ»

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان نیز با اشاره به اینکه ظرفیت عظیمی در قلعه «آق بلاغ» مستتر است، عنوان کرد: انتظار داریم تفاهم نامه ای بین سپاه و میراث فرهنگی مبنی بر استفاده عموم مردم از این ظرفیت گردشگری تهیه و تنظیم شود.

محمد اصلانی افزود: لازم است از محل ۷۰۰ میلیون تومانی که سپاه برای احیاء قلعه «آق بلاغ» در نظر گرفته شده است مشاوری انتخاب شده و اقداماتی برای تهیه طرحی جامع و کامل از این جاذبه تاریخی انجام دهد.

بنا به دستور استاندار لرستان بنا شد از محل قیر درنظر گرفته شده برای آزادراه بروجرد - اراک آسفالت راه دسترسی به قلعه «آق بلاغ» انجام شود