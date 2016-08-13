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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۷

مدیرکل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد:

۱۷ پروژه کشاورزی درسفر هیئت دولت افتتاح و کلنگ زنی می شود

۱۷ پروژه کشاورزی درسفر هیئت دولت افتتاح و کلنگ زنی می شود

یاسوج - مدیرکل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح و کلنگ زنی ۱۷ پروژه عمرانی این بخش همزمان با سفر هیئت دولت به استان خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، جعفرگوهرگانی پیش ازظهرشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر۴۵میلیارد تومان در بخشهای مختلف افتتاح وکلنگ زنی خواهند شد.

وی بیان داشت: این پروژه ها زمینه اشتغال یکهزار و ۹۲نفر را فراهم می کند.

گوهرگانی عنوان کرد: با سفر هیئت دولت به استان ۱۶پروژه افتتاح ویک پروژه نیز کلنگ زنی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، طرح اقتصاد مقاومتی خوداتکایی محصولات کشاورزی با ۳۰۰هکتار در روستای مختار مورد بازدید وزیر قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به استعداد بالای بخش آبزی پروری در استان از کلنگ زنی مجتمع آبزی پروری بیدانجیرباشت خبرداد و گفت: این پروژه با ظرفیت یکهزار و۱۱۰ تن تولید ماهی سرد آبی واعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان کلنگ زنی می شود.

کد مطلب 3739850

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