مدیرکل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد: ۱۷ پروژه کشاورزی درسفر هیئت دولت افتتاح و کلنگ زنی می شود

یاسوج - مدیرکل جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح و کلنگ زنی ۱۷ پروژه عمرانی این بخش همزمان با سفر هیئت دولت به استان خبر داد.