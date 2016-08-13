انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا هیئت مدیره جدید خود را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه هیات مدیره انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فراورده‌های سلولزی ایران، بعد از برگزاری مجمع عمومی سالیانه و انتخاب هیات مدیره جدید این انجمن، برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه به اتفاق آرا ترکیب هیات مدیره جدید به شرح زیر تعیین شد: ۱- سیدحسن میرباقری مهرآبادی رئیس هیات مدیره ۲- هوشنگ تجدد نائب رئیس اول هیات مدیره ۳- پروا سلطانی نائب رئیس دوم هیات مدیره ۴- سید فرهاد کهبدی عضو اصلی هیات مدیره، و ۵- علی آرگون عضو اصلی هیات مدیره.

همچنین در ادامه جلسه مجمع عمومی، در خصوص برنامه‌های آتی واردکنندگان کاغذ، مقوا و فراورده‌های سلولزی ایران، بحث و بررسی و تبادل نظر بین اعضا به عمل آمد.

به این ترتیب سیدحسن میرباقری مهرآبادی کماکان برای یک سال دیگر به‌عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فراورده‌های سلولزی ایران به فعالیت خود در هیئت مدیره ادامه می‌دهد. این در حالی است که بجز هوشنگ تجدد و پروا سلطانی، دو عضو دیگر هیئت مدیره این انجمن را نفرات جدیدِ عضو آن تشکیل می‌دهند.