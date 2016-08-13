ورود ۵۶ دستگاه کمباین جدید به ناوگان برداشت گندم در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر یوسفی پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برداشت غلات در استان زنجان همه ساله با برداشت جو از شهرستان طارم آغاز شده و پس از آن اولین برداشت ها به ترتیب به شهرستان های ابهر و ماهنشان مربوط می شود.

وی تصریح کرد: امسال طبق مصوبه ستاد برداشت غلات کشور قبل از آغاز عملیات برداشت به منظور انجام تمهیدات و برنامه ریزی های لازم برای برداشت موفقیت آمیز، سریعا اقدام به تشکیل این ستاد در استان کردیم به طوری که طبق مصوبات ستاد استانی امسال هشت اکیپ شهرستانی، ۳۰ اکیپ مراکز خدمات کشاورزی و یک اکیپ برداشت در ستاد فعالیت داشتند.

رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه اکیپ های برداشت در استان زنجان با حضور مستمر در مزارع به طور مرتب بر روند برداشت نظارت کرده و ریزش کمباین ها را کنترل می کردند، افزود: امسال با در نظر گرفتن چهار خط اعتباری تعداد ۵۶ دستگاه کمباین جدید وارد ناوگان برداشت استان شد به طوری که ۳۴۰ دستگاه کمباین بومی امسال در برداشت گندم استان به صورت جدی فعالیت داشتند.

یوسفی پور با اشاره به اینکه ریزش زمان برداشت کمباین های جدید وارد شده به ناوگان برداشت استان نسبت به کمباین هایی که عمر بالای استاندارد دارند بسیار کم تر است، عنوان کرد: امسال همچنین ۴۸۳دستگاه کمباین مهاجر از استان های فارس، گلستان، اردبیل، کردستان و قزوین به استان زنجان اعزام شده و در برداشت گندم استان فعال بودند.

وی بیان داشت: تاکنون ۸۵ درصد گندم استان زنجان برداشت شده که ۲۷۲ هزار هکتار از کل سطح زیر کشت گندم در استان را شامل می شود.