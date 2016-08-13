به گزارش خبرنگار مهر، مجید قدمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه برگزاری همایش کشوری آموزشی، زیارتی و تفریحی دانش آموزان طرح شاهد اظهار کرد: این برنامه جز استثنایی‌ترین برنامه‌های فرهنگی کشور است که با همکاری بنیاد شهید تهران برنامه‌ریزی شده است،تا بتوانیم شرایطی را فراهم آوریم که دانش آموزان شاهد مدارس استثنایی در اردوی تدارک دیده شده به زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) مشرف شوند و از برنامه های فرهنگی و تربیتی مشهد مقدس بهره ببرند.

وی با اشاره به اینکه ما باید به عنوان مسئول، اقداماتی را به منظور رفاه خانواده‌های شهدا و به ویژه فرزندان معلول آن‌ها انجام دهیم، بیان کرد: ۲۵۰ فرزند معلول شاهد در دو گروه دختران و پسران به همراه خانواده که مجموعا ۴۰۰ نفر می‌باشند طی این هفته و هفته آینده وارد مشهد می شوند.

قدمی ادامه داد: در مدارس استثنایی ۳ هزراو ۸۰۰ کودک یتیم و ۲۵۰ فرزند شهید در حال تحصیل هستند که به طور ویژه مورد حمایت قرار می‌گیرند و این حمایت‌ها صرفا خدمات رفاهی را در بر نمی‌گیرد، بلکه شامل خدمات توانبخشی، آموزش و مشاوره نیز می‌شود.

وی به تخصیص ردیف خاص بودجه‌ای برای ایتام محصل در مدارس استثنایی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از مشاورین خود را در منصب مشاور فرزندان یتیم قرار داده‌ام تا هدف نظام را در راستای حمایت از محرومین و مستضعفان جامه عمل بپوشانیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اظهار داشت: با توجه به اینکه بنده سابقه کار در مدارس استثنایی را در کارنامه خود دارم و به عنوان معلم فرزندان ناشنوا مشغول به کار بودم، نگاه ویژه ای به معلمان مدارس استثنایی دارم.

وی با بیان اینکه بعد از اجرای لایحه خدمات کشوری، حق مدارس استثنایی حذف شد و ما سعی کردیم این مشکل را رفع کنیم، افزود: از سال ۸۶ تا اواخر سال ۸۷ این مشکل برطرف شده است و رفع این معضل در سالهای ۸۸ تا ۹۱ در دست اقدام است.

قدمی ادامه داد: برای ایجاد فضایی جذاب برای معلمان، برنامه نظام جامع رفاهی معلمین استثنایی را تدوین و از طریق مجاری قانونی پیگیری می‌کنیم و در برنامه نظام جامع رفاهی معلمان استثنایی علاوه بر خدمات حمایتی سایر خدمات نیز گنجانده می شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به ۲۲ هزار پرسنل و ۷۲ هزار دانش آموز مدارس استثنایی گفت: به ازای هر ۳.۵ نفر یک نیروی انسانی پیش بینی شده است که آمار نسبتا خوبی است.

وی بیان کرد: در چند سال گذشته علی رغم شرایط بد اقتصادی دولت توانسته‌ایم مشکلات اساسی مدارس را کاهش دهیم و تعدادی را نیز به طور کامل حل کنیم.

قدمی خاطر نشان کرد: کشاندن دانش آموزان معلول به مدارس بر عهده آموزش و پرورش است و برای ایفای این وظیفه، سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان پنج برابر شده است که این سرویس‌دهی در مناطق محروم رایگان و در مناطق برخوردار تا ۸۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: در سال تحصیلی ۹۴ -۹۵ هزینه سرویس ۲۳ میلیارد تومان بوده که توسط دولت پرداخت شده است در حالیکه این مبلغ در سال تحصیلی ۹۲ سه میلیارد تومان بود.

قدمی ادامه داد: در سال گذشته مجموعه هزینه های دارویی پرداخت شده سه میلیارد تومان بود که در سال جاری ۴.۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی به تفاهم نامه بین سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران اشاره کرد و گفت: در این تفاهم‌نامه هزینه‌های پرداختی برای دانش آموزان معلوم شهید ۵۰ به ۵۰ است که در برخی موارد با توجه به ظرفیت‌ها متغیر می باشد.

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان شرایط ویژه نقل و انتقال همکاران فرزند شهید و دارای فرزند معلول گفت: طبق قانون نقل و انتقال این همکاران به طور ویژه انجام می شود.

قدمی اظهار داشت: با توجه به اینکه ۵۰ درصد بچه های ورودی به پایه اول دبستان دچار بیماری پوسیدگی دندان هستند، باید به طور خاص در بحث دندانپزشکی وارد شویم که به همین منظور در سال جاری اعتبار یک میلیارد تومانی برای این بخش پیش بینی کرده‌ایم.