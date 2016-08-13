به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان در مراسم امضای قرارداد مشارکت بخش خصوصی در ۲۲ طرح آب و فاضلاب با اشاره به اینکه در میان دستگاههای اجرایی بیشترین طرحهای اقتصاد مقاومتی بر عهده این وزارتخانه است، گفت: تعدادطرحهای اقتصاد مقاومتی ۱۷ طرح است که از روز ابلاغ با حساسیت ویژهای کار روی آنها آغاز شده و تقریباً هر دو هفته یکبار جلسه ویژه ستاد اقتصاد مقاومتی با مشارکت مدیران ارشد وزارت نیرو تشکیل میشود تا در این خصوص تصمیمات لازم اتخاذ شود.
وزیر نیرو ادامه داد: صرفنظر از این طرحها، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در هر بخش از وزارت نیرو سعی میشود اقداماتی که با توجه به امکانات موجود قابل اجرا هستند را هر چه سریعتر به واحدهای ذیربط ابلاغ کرده تا هر چه زودتر بتوان به تحقق اهداف پیشبینی شده در برنامه اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه دست یافت.
وی در مورد آب شرب و شبکههای فاضلاب خوزستان که از وضعیت نامطلوبی برخوردار هستند، اظهار داشت: با توجه به وضعیت نامطلوب آب شرب و شبکههای فاضلاب خوزستان از معاون اول رییسجمهور میخواهیم تا ضمن درخواستی از مقام معظم رهبری، یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای حل مشکل آب و سامانه فاضلاب خوزستان به وزارت نیرو تخصیص داده شود.
گفتنی است: آئین امضای قرارداد مشارکت بخش خصوصی در ۲۲ طرح آب و فاضلاب کشور صبح امروز (شنبه) با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور، حمید چیتچیان وزیر نیرو، سیدحسین هاشمی استاندار تهران و مدیران ارشد وزارت نیرو برگزار شد.
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