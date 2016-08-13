بازدید هیات دانشگاهی آلمانی از دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای یک هیات آلمانی به سرپرستی فلکر ریکه معاون و مدیرکل اجرایی همکاریهای اروپا و بینالمللی آموزش و پژوهش وزارت آموزش و تحقیقات فدرال آلمان از آزمایشگاههای تخصصی پردیس علوم دانشگاه تهران بازدید کردند.
در این بازدید نمایندگانی از سرویس تبادلات فرهنگی آلمان DAAD، انجمن هلم هولتز، انجمن لایبنیتز نیز این هیات را همراهی کردند.
در این بازدید دو طرف درباره توسعه همکاریهای علمی، پروژههای مشترک تحقیقاتی، بهرهگیری از امکانات آزمایشگاهی، ایجاد دورههای مشترک و تبادل محقق و انتقال تجربه و اجرای برنامههای مشترک علمی و بینالمللی تبادل نظر کردند.
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