واردات پودر دانه خردل از کانادا آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت در دو نامه جداگانه به گمرک، شرایط قرنطینه‌ای واردات "بذر نخل بهشتی برای کاشت" از کشور استرالیا و "پودر دانه خردل برای مصرف خوراکی" از کشور کانادا را اعلام کرد. بر این اساس، بذر نخل بهشتی در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه‌ای متوسط قرار دارد و واردات آن، منوط به بررسی‌های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی گمرک ترخیص‌کننده است.

بر اساس نامه سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی، شرایط قرنطینه‌ای واردات بذر گیاه نخل بهشتی شامل دریافت گواهی بهداشت گیاهی از وزارت کشاورزی کشور مبدا، ضدعفونی شدن بذور بدون پوشش با قارچ‌کش مناسب در کشور مبدا و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت، عاری بودن محموله از خاک، بقایای گیاهی، حشرات زنده و علائم بیماری‌ها و بسته‌بندی مناسب و دارای برچسب است.

بر همین اساس با توجه به عدم امکان ضدعفونی کردن و کنترل کامل عوامل خسارت‌زای قرنطینه‌ای در مبادی ورودی، درصورت آلودگی به این عوامل، محموله به کشور مبدا برگردانده و یا امحاء خواهد شد. همچنین در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد، باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد (Re-Export) از ارگان ذیربط کشور ثالث بوده و کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبدا را به همراه داشته باشد.

سازمان توسعه تجارت همچنین در نامه دیگری به گمرک شرایط واردات پودر دانه خردل از کشور کانادا برای مصرف خوراکی را اعلام کرد. بر این اساس واردات این محصول نیازی به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی ندارد و فقط بازدید و بررسی بازرسان قرنطینه گیاهی و اعلام نظر آنها در مرز ورودی و گمرک ترخیص‌کننده کفایت می‌کند.

ایندو آیین‌نامه از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به گمرک کشور ابلاغ شده است.