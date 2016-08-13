به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پورسید آقایی با اشاره به روند مطالعات و جانمایی ایستگاه‌های جدید بر اساس مدل شهرسازی ریل‌پایه اظهار داشت: تمام ایستگاه‌های اصلی راه‌آهن واقع در خارج شهرها به داخل منتقل خواهند شد که بر این اساس ایستگاه راه‌آهن رشت طبق مطالعات و با هماهنگی‌های انجام شده بین معاونت شهرسازی و شرکت راه‌آهن برای تعیین محل استقرار ایستگاه جدید به داخل شهر منتقل می‌شود و در جلسه بعد آلترناتیو مورد نظر نیز انتخاب خواهد شد.

وی در ادامه از انتقال ایستگاه همدان به داخل شهر خبر داد و گفت: مکان‌یابی و طراحی معماری ایستگاه مسافری جدید انجام و شروع شده است و ایستگاه قبلی فقط برای تردد قطارهای باری استفاده می‌شود.

مدیرعامل شرکت راه آهن به تاکید وزیر راه و شهرسازی بر انتقال ایستگاه های راه‌آهن به داخل شهرها اشاره کرد و یادآور شد: علاوه بر این ایستگاه‌ها، انتقال ایستگاه راه‌آهن کرمانشاه نیز در دستور کار قرار دارد و همچنین ایستگاه فعلی شهر شیراز نیز باید به داخل شهر منتقل شود که مطالعات درون شهر با کمک طرح جامع در حال انجام است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح ایستگاه راه‌آهن شهر ساری هماهنگی خوبی با طرح جامع این شهر دارد، گفت: مجموعه معماری این ایستگاه به عنوان المان(عنصر) خوب شهری با حفظ سابقه تاریخی ایستگاه قبلی به تصویب رسیده است. همچنین پس از تکمیل مطالعات تیم کارشناسی بررسی ایستگاه راه‌آهن مرودشت در استان فارس نیز در جلسات بعدی مورد بحث و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

وی افزود: با این روش، شهر در جهت چگونگی طراحی مسیرها و کریدورها برای دسترسی راحت‌تر به ایستگاه راه‌آهن کمک می کند و در مقابل راه آهن نیز با تعبیه عناصر خدمات‌دهی مورد نیاز شهری در ایستگاه به شهر کمک می کند.

پورسیدآقایی خاطرنشان کرد: اتفاق خوبی که در ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی افتاد این بود که مفاهیم حمل‌ونقل و شهرسازی می‌توانند با یکدیگر هماهنگ شوند که از جمله آن می‌توان به ایجاد کمیته مشترکی برای طراحی ایستگاه‌های راه‌آهن بین بخش‌های شهرسازی و بخش‌های حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد تا هر یک از طرح‌های ایستگاهی با طرح جامع و نحوه رفت‌وآمد و تردد در همان شهر مورد تطبیق قرار گیرد.