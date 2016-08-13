به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علی حمیدیه، دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلول های بنیادی در دومین سمپوزیوم سلول های بنیادی و دندانپزشکی بازساختی در بیماری های دهان، فک و صورت، سلامت و امنیت را از عناصر حیاتی برای زندگی بشر برشمرد و بیان کرد: به زودی دندانپزشکی بازساختی و استخراج سلول‌های بنیادی از دهان به عنوان ابزاری به منظور درمان بیماری‌های صعب العلاج به کار خواهد رفت.

کاربرد سلول های بنیادی انقلابی بزرگ در جامعه پزشکی است

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی ضمن بحث پیرامون این موضوع که کاربرد سلول های بنیادی در درمان بیماریها به عنوان انقلاب چهارم پزشکی است، اظهار داشت: اهمیت علوم سلول های بنیادی به اندازه ای است که رهبر معظم انقلاب سال گذشته این علم را جزء نوامیس علمی کشور برشمرند.

وی سلامت و امنیت را از عناصر حیاتی برای زندگی بشر برشمرد که در عصر حاضر دستیابی به این دو موضوع به نوعی وابسته به پیشرفت‌های زمینه سلول های بنیادی و دستیابی کشور به اشل های جهانی در این حوزه است.

در این کنگره ابوالفضل باقری رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دبیر علمی کنگره با بیان اینکه این کنگره با هدف ارتقاء پیشرفت‌های علمی گروه‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند بیان کرد: سمپوزیوم سلول های بنیادی و دندانپزشکی بازساختی در بیماری های دهان، فک و صورت به همت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوی ریاست جمهوری در چهار محور مهندسی بافت در دندانپزشکی، مباحث پایه در سلول های بنیادی دندانپزشکی و پزشکی بازساختی، اخلاق و استانداردهای در دندانپزشکی بازساختی و افق های نوین در درمان های دندانپزشکی با استفاده از فناوری های نوین برگزار می شود.

وی در ادامه بیانات خود تعداد شرکت کنندگان در کنگره را حدوداً ۳۵۰ نفر اعلام کرد.