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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۰

سفر یک هیئت نظامی اقلیم کردستان عراق به‌ تهران

سفر یک هیئت نظامی اقلیم کردستان عراق به‌ تهران

بر اساس اخبار درز کرده‌ در رسانه‌ های اقلیم کردستان عراق، امروز هیئتی نظامی از کردهای عراقی وارد تهران خواهند شد.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از پایگاه‌ خبری ملت، یک مقام دولتی در اقلیم کردستان عراق به‌ سایت شهرپرس در این اقلیم اعلام کرده‌ است که‌ امروز هیئتی نظامی از کردهای عراقی وارد تهران خواهند شد.

بر اساس این گزارش، سفر هیئت نظامی اقلیم کردستان عراق با دعوت دولتمردان کشورمان انجام می شود و در این دیدار مسائل امنیتی مابین دو طرف مورد بررسی مجدد قرار خواهند گفت.

در گزارش منتشر شده‌ در رسانه‌ های اقلیم کردستان عراق آمده‌ است که‌ در این سفر، وزیر پیشمرگه‌ و وزیر داخله‌ اقلیم کردستان حضور دارند و این سفر با هماهنگی و سرپرستی این دو وزیر انجام خواهد شد.

همچنین منبع ذکر شده‌ که‌ نخواسته‌ نامش فاش شود به‌ شهرپرس اعلام کرده‌ است که‌ محور اصلی گفتگوهای دو طرف ناامنی های اخیر در مزرهای ایران و عراق خواهد بود.

شایان ذکر است که‌ ایران و اقلیم کردستان عراق از دیرباز دارای روابط حسنه‌ هستند و مقامات هر دو سو از ناامن شدن مرزها اظهار نگرانی کردند.

کد مطلب 3739878

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