به گزارش خبرنگار مهر، هیربد معصومی در حاشیه پنجمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استانداری البرز که صبح شنبه برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ابتدای این جلسه گزارشی از کارگروه های چهارده گانه به صورت تخصصی ارائه شد.

وی با بیان اینکه در بحث حوادث غیر مترقبه دستگاه های امدادی و خدماتی باید از آمادگی لازم برخوردار باشند، افزود: علاوه بر مقابله، بحث پیشگیری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد.

نیاز به پد بالگرد در استان البرز احساس می شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز خاطرنشان کرد: طرح جامع خطر پذیری استان البرز توسط دستگاه های مربوطه در حال پیگیری است.

وی با اشاره به بخشنامه وزیر کشور به استانداران مبنی بر اینکه مقرر شده است مدیران کل بنیاد مسکن استان ها، روستاهای در معرض خطر را شناسایی کنند، تصریح کرد: باید اقدامات لازم در مقابله با بحران به منظور کاهش آسیب های ناشی از آن صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه امداد و نجات هوایی نیاز به پد بالگرد در استان البرز احساس می شود، افزود: نبود پد بالگرد عملکرد خلبانان را علی رغم اقدامات قابل تقدیر آن ها، با مشکل مواجه کرده است.

معصومی بیان کرد: نقاطی با هماهنگی اورژانس استان البرز برای امداد هوایی پیش بینی شده تا در شهر با همکاری شهرداری و سایر نقاط شهری بحث فراهم کردن امکان استفاده بهتر از امداد هوایی مهیا شود.

بهره‌مندی از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در حوزه مدیریت بحران

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با تاکید بر اینکه بنا شد مانور صفر با هماهنگی مدیریت بحران استانداری البرز در سطح استان برگزار شود، گفت: دستگاه ها ملزم هستند در مدت معین به محل حادثه اعزام شوند که در این راستا عملکرد آن ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید بر لزوم بهره مندی از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در حوزه مدیریت بحران، اظهار کرد: بدون شک آموزش در امر پیشگیری از اهمیت بالایی برخوردار است.

همچنین در ادامه مهدی مهرور مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: مقرر شد آب منطقه ای تهران نسبت به استقرار تیم غواص و نجات در دریاچه سد های طالقان و کرج اقدام کند.

مهور با بیان اینکه انتظار داریم در آستانه سفرهای تابستانی این موضوع مد نظر آب منطقه ای تهران قرار گیرد، تصریح کرد: امید است نسبت به استقرار تیم غواص و نجات در دریاچه سدهای کرج و طالقان اقدام کنند.