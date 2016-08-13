چوپان مازندرانی از دست خرس جان سالم بدر برد

زکریا اشکپور در گفتگو با خبرنگار افزود: روز شنبه ۲۳ مرداد خبر این حادثه به مرکز پیام شرق استان مازندران اعلام شد،این حادثه در روستای لترگاز سفلی در منطقه هزارجریب اتفاق افتاد و همکاران پایگاه زرندین نکا به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: جوان ۱۸ ساله که متوجه درگیری سگهای گله با خرس شده بود، بعد از اینکه به سمت آنها رفت مورد حمله خرس واقع شد.

وی ادامه داد: در نهایت به کمک سگها و تلاش خودش خرس را فراری داد،به گفته همکاران خوشبختانه آسیبهای وی شدید نبوده و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان امام حسین(ع) نکا منتقل شد.