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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۴۰

چوپان مازندرانی از دست خرس جان سالم بدر برد

چوپان مازندرانی از دست خرس جان سالم بدر برد

ساری- سخنگوی مرکز اورژانس مازندران گفت: چوپان ۱۸ ساله مازندرانی از دست خرس جان سالم بدر برد.

زکریا اشکپور در گفتگو با خبرنگار افزود: روز شنبه ۲۳ مرداد خبر این حادثه به مرکز پیام شرق استان مازندران اعلام شد،این حادثه در روستای لترگاز سفلی در منطقه هزارجریب اتفاق افتاد و همکاران پایگاه زرندین نکا به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: جوان ۱۸ ساله که متوجه درگیری سگهای گله با خرس شده بود، بعد از اینکه به سمت آنها رفت مورد حمله خرس واقع  شد.

وی ادامه داد: در نهایت به کمک سگها و تلاش خودش خرس را فراری داد،به گفته همکاران خوشبختانه آسیبهای وی شدید نبوده و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان امام حسین(ع) نکا منتقل شد.

کد مطلب 3739889

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