به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر پنجشنبه در جلسه رسیدگی به وضعیت دو جاذبه گردشگری شهرهای بروجرد و خرم آباد با اشاره به اینکه پادگان آموزشی حمزه سید الشهداء(ع) خرم آباد با همکاری سپاه به سایت گردشگری خوبی تبدیل شده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه خرم آباد به عنوان هفت شهر برتر گردشگری کشور معرفی شده لازم است اوقات فراغت هر گردشگری که وارد این شهر می شود را پر کرده و شرایطی را فراهم کنیم که هر گردشگر حدود دو ساعت در سایت های مختلف شهر بچرخد.

وی بر لزوم افزایش سایت های گردشگری در استان تاکید کرد و گفت: تا کنون حدود ۲۰ میلیارد تومان پول برای ایجاد فضاهای ورزشی، تفریحی، رفاهی و... در پادگان حمزه خرم آباد تحت عنوان ایجاد «دهکده مقاومت» سرمایه گذاری صورت گرفته است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه هر آنچه که یک گردشگر نیاز دارد در مجموعه «دهکده مقاومت» فراهم شده است، افزود: در این دهکده انواع بازی ها، زمین های بازی، استخر و ... ایجاد شده است به‌طوریکه استخر این مجموعه یکی از استخرهای بی نظیر در سطح استان است.

بازوند تصریح کرد: برای اینکه لرستان به مقصد گردشگری تبدیل شود باید هر دستگاهی در حوزه خود تلاش کند حتی مردم عادی از جمله بازاریان می توانند با طرز صحبت و بیان خود زمینه جذب بیشتر گردشگر را فراهم کنند.

وی توسعه صنعت گردشگری را کاری فرابخشی دانست و گفت: با ایجاد «دهکده مقاومت» در محل پادگان حمزه شهر خرم آباد ظرفیت گردشگری بزرگی در شهر ایجاد شده و برای اینکه همه ظرفیت های این دهکده سریعتر به فعلیت برسند لازم است همه دستگاه های اجرایی استان در حد مقدورات خود با سپاه در این زمینه مشارکت کنند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت «دهکده مقاومت» باید برای عموم مردم آزاد بوده و انتخاب افراد به‌صورت گزینشی نباشد، عنوان کرد: لازم است برای معرفی بیشتر این مجموعه ورزشی، تفریحی، رفاهی، گردشگری و ... به مردم یک تیزر تلویزیونی از طریق صدا و سیما پخش شود تا مردم با امکانات این مجموعه آشنا شوند.

بازوند با اشاره به اینکه علاوه بر آماده بودن استفاده از ظرفیت گردشگری «دهکده مقاومت» در قسمت جنوب شهر خرم آباد نیز مجموعه پارک شاپوری در حال احداث است، بیان داشت: امیدواریم امسال بتوانیم فاز اول پارک شاپوری را به بهره برداری برسانیم.

وی یادآور شد: اگر تعداد سایت های گردشگری استان افزایش یابد صنعت هتل سازی نیز راه افتاده و رونق خواهد گرفت.

استاندار لرستان گفت: تا کنون دو مرتبه از وزارت امور خارجه دعوت کرده اند که برخی سفرا را به لرستان بیاورند که گزارشی مبنی بر اینکه در این استان هتلی در حد سفرا وجود ندارد داده شده است در حالیکه اگر این سفرا به لرستان سفر می کردند می توانستند جاذبه های گردشگری استان را به سرمایه گذاران خود معرفی کنند و از این طریق زمینه سرمایه گذاری جاذبه های گردشگری استان فراهم می شد.