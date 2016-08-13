به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان قم، ارزیابان انجمن مدیریت انرژی از تصفیهخانه فاضلاب شماره 3 قم بازدید کردند و در جلسهای 6 ساعته مسائل فناوری، زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی این پروژه را مورد بررسی قرار دادند.
ماکسیم گرتر، نماینده بنیاد جهانی انرژی پس از این بازدید و بررسی مسائل مختلف، تصفیهخانه فاضلاب قم را در زمینههای مورد بررسی بسیار عالی توصیف کرد و اظهار داشت: در 100 پروژهای که در جهان ارزیابی کردم تصفیهخانه فاضلاب قم از معدود پروژههایی است که بالاترین امتیاز را در بخشهای مختلف به خود اختصاص داده است.
قائممقام شرکت آب و فاضلاب قم هم در حاشیه این بازدید در سخنانی اظهار داشت: هر ساله بنیاد جهانی انرژی با همکاری جامعه مدیریت سبز اروپا، اقدام به شناسایی، معرفی و قدردانی از پروژههای مختلف در سطح جهان میکند.
وی با بیان اینکه این پروژهها در چهار زمینه محیطزیست، اقتصادی، اجتماعی و فناوری مورد ارزیابی قرار میگیرند گفت: شرکت آب و فاضلاب قم امسال پروژه تصفیهخانه فاضلاب شماره 3 قم را نامزد دریافت جایزه بنیاد جهانی انرژی کرده است.
محمود سربندی فراهانی با بیان اینکه ارزیابان انجمن مدیریت انرژی نیز در همین راستا به قم سفر کردهاند، گفت: در بازدید و جلساتی که با حضورتیم ارزیاب، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و کارشناسان برگزار شد توضیحات کلی طرح شامل هدف از اجرا، چگونگی تأمین اعتبار و نحوه اجرای طرح، ارائه و به پرسشهای مختلف تیم ارزیاب با ارائه مستندات لازم پاسخ داده شد.
وی با اشاره به اینکه ارزیابان انجمن مدیریت انرژی تصفیهخانه فاضلاب قم را در تمام زمینهها عالی توصیف کردند، ابراز داشت: بر اساس گزارش اولیه تیم ارزیابی، تصفیهخانه شماره سه فاضلاب قم از میان پروژههای حوزه فاضلاب در سالهای اخیر، برترین پروژه از بعد کیفیت، طراحی، اجرا و تأثیرگذاری معرفی شده است.
قائممقام شرکت آب و فاضلاب استان قم در پایان ابراز داشت: با توجه به نظر مساعد تیم ارزیاب، پروژه تصفیهخانه فاضلاب قم موفق به کسب جایزه جهانی انرژی شود.
یادآور میشود جایزه جهانی انرژی هر ساله توسط بنیاد جهانی انرژی با هدف به رسمیت شناختن پروژههایی که «استفاده دقیق و مقرون به صرفه از منابع و به کارگیری منابع انرژی جایگزین دارند» اعطا میشود.
نظر شما