شاخص بورس ۲۸ واحد رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز بازار سرمایه تعداد ۱۱۱۴ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۳۲ میلیارد ریال در ۶۳ هزار نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت.

شاخص کل بورس با ثبت افزایش ۲۸ واحد در ارتفاع ۷۸ هزار و ۲۱۸ واحد متوقف شد.

بیشترین تاثیر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام نیز به نام نمادهای معاملاتی اخابر، فاراک و شپنا شد و در مقابل نمادهای معاملاتی بفجر، فخوز و فارس با افت خود مانع رشد بیشتر شاخص شدند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی را پشت سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) ۱۰ واحد، کل (هموزن) ۲۵ واحد، قیمت (هموزن) ۲۰ واحد، آزاد شناور ۲.۸ واحد و شاخص بازار اول ۳۴ واحد رشد کردند.

در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۳۱۹ میلیون ورقه به ارزش ۲۰۵ میلیارد تومان در ۲۸ هزار نوبت، آیفکس ۱.۱ واحد افت کرد و در ارتفاع ۸۱۶ واحد قرار گرفت.