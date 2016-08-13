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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۴

مدیرحوزه های علمیه تاکید کرد:

لزوم ورود بسیج حوزه علمیه به عرصه علوم انسانی

لزوم ورود بسیج حوزه علمیه به عرصه علوم انسانی

مدیر حوزه های علمیه مرجعیت را جهت دهنده اصلی حوزه عنوان کرد و گفت: بسیج حوزه علمیه باید در عرصه علوم انسانی با نگاه منطقی و درست حضور فعال داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اعرافی در همایش نقش بسیج روحانیت در تقویت حوزه انقلابی در مشهد با بیان اینکه بسیج در تاریخ اسلام ریشه دارد و در عاشورا متجلی است، گفت: در تمامی فراز و فرودهایی که حوزه های علمیه و عالمان دین با آن روبرو بوده، بسیج حضور داشته است.

وی به احیا بسیج پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و درباره ویژگی های بسیج، گفت: بسیج، امری ولایی و مردمی است و عالی ترین مظهر اجتماع  دو پایه قدرت اندیشه «ولایی و رهبری» و «مردم» بوده است.

مدیر حوزه های علمیه  کشور به شکل گیری نظم و انضباط بسیج در پرتو اندیشه های الهی و آرمانی اشاره و درباره سومین ویژگی بسیج، خاطر نشان کرد: بسیج، نهادی استوار بر کار نظامی صرف نیست؛ بلکه به تمام قلمروهایی که دشمن از آن نفوذ می کند، نگاه راهبردی و جامع دارد.

اعرافی، عمل فراتر از تاکتیک های معمولی در بسیج را چهارمین ویژگی بسیج دانست و ابراز کرد: انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس موجب خلع سلاح دشمن در برابر این تاکتیک ها شده است.

وی تصریح کرد: به طور قطع حوزه های علمیه بسیجی با این ویژگی ها باید اینگونه بماند و مولد فکر انقلاب در جهان معاصر باشد.

مدیر حوزه های علمیه با تاکید بر اینکه بسیج حوزه علمیه باید در علوم انسانی با نگاه منطقی و درست، حضوری فعال داشته باشد، گفت: حوزه علمیه باید در تولید اندیشه و کلام اسلامی کار کرده و با توجه به انقلابی بودن، باید پرچم شعائر را برافراشت.

اعرافی افزود: امروز قدم های خوبی نسبت به بسیج در حوزه های علمیه برداشته شده که انتظار می رود قدم ها و برنامه ریزی های خوب دیگری  نیز انجام شود.

کد مطلب 3739902

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