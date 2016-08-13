مسئول روابط عمومی طرح پخت بزرگترین کیک جهان اسلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توزیع این کیک در روز میلاد امام رضا(ع) اظهار کرد: در این کیک ۱۴ تنی که به طول ۸۸۸ متر مربع پخت شده بیش از سه تن آرد، ۳ تن شکر، بیش از ۲.۵ تن خامه، ۱۲۰ کیلوگرم ژل کیک، ۱۲۰ بیکینگ پودر و ۷۰۰ لیتر آب و مواد افزودنی مجاز استفاده شده است.

نداسادات صدر ادامه داد: اندازه کیک بزرگ امام رضا(ع) به نیت امام هشتم(ع) و وزن آن به نیت چهارده معصوم(ع) و تزئیات بالایی آن مزین به نام های مبارک امام رضا(ع) و فرزند گرامیشان امام جواد(ع) و تصاویر مقدس پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرچم سبز گنبد طلایی امام رضا(ع) است، همچنین میانه این کیک به نیت هشتمین ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت به شکل ۸ ضلعی طراحی شده است و مابقی آن هم مزین به نام های مبارک ائمه اطهار(ع) است.

وی افزود: امسال چهارمین سال اجرای این طرح است که در سال نخست، مساحت این کیک ۸۸ متر مربع بود و هر سال با افزایش طول همراه شد، امسال مساحت این کیک به طول ۸۸۸ مربع رسیده و نسبت به نخستین دوره اجرای طرح افزایشی ۱۰ برابری داشته است.

مسئول روابط عمومی طرح پخت بزرگترین کیک جهان اسلام با بیان اینکه این کیک به همت هیئت انصارالرضا(ع) شهرستان آباده استان فارس پخته شده که در سالروز میلاد علی بن موسی الرضا(ع) در میان زائران و مجاوران آن امام رئوف توزیع می شود، گفت: برگزاری این مراسم باشکوه در دو سال اخیر به لطف الهی، عنایات خاص آقا امام رضا(ع) و همکاری مدیران، مسئولان و خادمان آستان قدس رضوی شکوه و عظمت خاصی پیدا کرده و حتی توفیقات خاصی هم در جهان تشیع داشته است.

صدر خاطرنشان کرد: مرحوم سیدمهدی صدر بنیان گذار طبخ و توزیع این کیک بود و علیرضا محمدبیگی مسئول هیئت انصارالرضا(ع) شهرستان آباده و دیگر اعضای این هیئت هم در روند اجرای این طرح به صورت سالانه و در روز میلاد فرخنده امام رضا(ع) همکاری داشتند.، در اجرای این طرح یک گروه ۳۵ نفره مشارکت داشتند که شامل ۵ نفر عوامل اجرایی و ۳۰ نفر قناد از شهرستان های آباده، اصفهان و مشهد بوده است.

